شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مملكة الحرير .. عودة جليلة ومواجهة شقيقيها بجيش العبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل مملكة الحرير العديد من الأحداث التشويقية، حيث عادت جليلة (أسماء أبو اليزيد) إلى المملكة مجددا بعد هروبها منها، وكان برفقتها جيش من العبيد لمهاجمة المملكة، وفى تلك الأثناء تتقابل جليلة مع شقيقيها.

تبدأ جليلة مهاجمة المملكة برفقة جيشها، ويتحدث معها شمس الدين (كريم محمود عبد العزيز) لإيقاف تلك الحرب التى بدأتها، ولكنها ترفض حديثه وتبدأ مهاجمته هو الآخر، إلى جانب مهاجمة جلال الدين (أحمد غزى)، لتطلب منه هدنة بسبب انتشار مرض الطاعون وانتشار الجثث ليوافقها، وتكون تلك المرة الأولى التى تجمع الثلاثى مرة أخرى بعد ضياعهم من بعضهم قديما.

مسلسل مملكة الحرير من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

وتدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.