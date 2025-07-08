طلب زواج؟ ترافيس كيلسي وتايلور سويفت في دائرة الضوء… اقرأ التفاصيل

أصبحت قصّة الحبّ بين نجم فريق كانساس سيتي تشيفز، ترافيس كيلسي، وتايلور سويفت مميّزة في السنوات الأخيرة – من مصافحات الملاعب وحفلات جولة “إيراس” الممتلئة، إلى التهامس حول نوايا الزواج.

والآن، تشير تقارير جديدة إلى أنّ كيلسي قد ألمح بالفعل إلى طلب زواج، ممّا أثار تكهنات المعجبين والضجّة الإعلاميّة. دعونا نكشف التسلسل الزمنيّ والسياق الذي يشير إلى أنّ هذا الثنائيّ الشهير قد يتّجه نحو خطوة جادّة تالية.

أُعلن عن علاقتهما في سبتمبر ٢٠٢٣ عندما حضرت سويفت مباراة لفريق تشيفز في كانساس سيتي. ومنذ ذلك الحين، أصبح كيلسي حاضرًا دائمًا في عالم سويفت – في حفلات نيويورك، وعروض ناشفيل، والتّجمعات العائليّة. مع تسليط الأضواء عليهما طوال العام، ربّما كان من المحتّم أن تلي إشاعات الخطوبة.

لكن همسات حول جدول زمنيّ لعرض كيلسي المُقترح بدأت بالظهور هذا الربيع. ووفقًا لأحد التقارير، ظهرت الإشاعات حول تحضير كيلسي لعرض زواج في مايو الفائت، بعد خروج فريق تشيفز من التصفيات، وتزايدت مع نهاية حزيران/يونيو.

زعم العديد من وسائل الإعلام أن نجم دوري كرة القدم الأميركية (NFL) يناقش خطط الزواج مع أصدقاء مقرّبين يثق بهم. ولاحظ أحد المطّلعين: “أنّه يُخبر الناس أنّه يعرف ما يريده – وأنّها هي من يريدها”.

وأشار المصدر نفسه إلى أنّ كيلسي كان يبحث عن أنماط خواتم الزواج، وربّما تواصل مع عائلة سويفت للحصول على المشورة، مُلمّحًا إلى إمكانيّة تقديم عرض رسميّ في وقت لاحق من الصيف.

بعد خسارة فريق تشيفز في التصفيات، دخل كيلسي فترة راحة قصيرة دون التزامات تتعلّق بكرة القدم – وهي فترة نادرة من التوقّف. إلى جانب جدول جولة سويفت الدوليّة الضّخمة “إيراس”، مثّلت الفترة الممتدّة من أواخر الربيع وحتى أوائل الصيف فرصة سانحة للتوافق بين هذين العالمين بحريّة أكبر.

بتركيزهما على تواجدهما خارج الموسم، ربّما وجد كيلسي اللحظة المثاليّة لتكثيف التزامهما. يأتي هذا التوقيت في أعقاب فعاليّات صيفيّة رفيعة المستوى ورحلات خاصّة، وهو ما يتناسب مع قصّة التخطيط المتعمّد بدلًا من الرومنسيّة الاندفاعيّة.

على الرغم من تزايد إشاعات الارتباط، لم يظهر أي تأكيد رسمي. حافظت سويفت وكيلسي على خصوصيّتهما.

بالنسبة لسويفت وكيلسي، ستُمثّل الخطوبة تحوّلًا جذريًّا في النّظرة العامّة. لطالما كانت سويفت رمزًا للتّأثير الثّقافي، إذ حطّمت جولتها “إيراس” الأرقام القياسيّة، وجعلتها بلا شك أقوى فنّانة في العالم.

في الوقت نفسه، يُعتبر كيلسي شخصيّة محوريّة في دوري كرة القدم الأميركيّة. وقد استفادت علاقتهما الثنائيّة من رعايات ضخمة، وتغطية إعلاميّة ودّية، وثروة ذهبية للعلامة التجاريّة لكليهما.

لم يُعلن رسميًّا بعد، لكن إشاعات الخطوبة لا تزال تتسارع. سواءً أكان كيلسي قد طرح الفكرة أم أنّه على بُعد أشهر من طرحها، فمن الواضح أنّ هذه العلاقة قد نضجت لتتجاوز الظهور العلنيّ.