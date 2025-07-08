من هي شريكة خالد اوزغور ساري في المسلسل التركي القادم “عيناك كالبحر الأسود”؟ 

نشرت قناةATV ، الصورة الأولى من مسلسلها المنتظر “Gözleri Kara Deniz” (عيناك كالبحر الأسود)، من إنتاج O3 Medya ومنتجها المنفذ سانر أيار.

العمل عبارة عن دراما مشوّقة تحمل الكثير من الغموض والإثارة، ينطلق من أمواج البحر الأسود الهائجة إلى شوارع إسطنبول المظلمة وهو من بطولة الممثّلين التركيّين خالد أوزغور ساري وأوزغي ياغيز.

التقى الممثّلان لأوّل مرّة خلال تحضيرات التصوير، إذ نشرت القناة لقطة أولى لهما من تدريبات قراءة السيناريو، ما زاد من حماسة الجمهور وترقّبه للعمل، وسط آمال بأن يكون أحد أبرز إنتاجات الموسم على شاشة ATV.

يُعرف خالد أوزغور ساري من خلال مشاركته في مسلسلات ناجحة أبرزها: “المتوحش”، “إخوتي”، و”قيامة أرطغرل”.

فيما تألّقت أوزغي ياغيز ، في أعمال مثل: “القسم”، “جانبي الأيسر”، و”المطرقة والوردة”، كما تشارك حاليًّا أيضًا في مسلسل “ميرجي”.