شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا بعد عرض أحمد وأحمد: الجمهور السعودى ذواق للفن المصري..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجمين أحمد السقا وأحمد فهمى بانطلاق عرض فيلمهما الجديد في الرياض، حيث انطلق العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد بحضور المنتج أحمد بدوي والفنانة جيهان الشماشرجي وكوكبة من الصحافة والفنانين، حيث استقبل الجمهور النجوم بحفاوة كبيرة، وأبدوا تفاعلهم الحماسي مع السقا وفهمي .

وقال السقا لـ الخليج 365: إنه سعيد للغاية بالجمهور السعودى فهم ذواقين للفن المصرى، مشيراً إلى أن السوق السعودى أصبح جيد للغاية للفن والفنانين، لافتاً إلى إنه احتفل مع صديقه النجم أحمد فهمى بفيلم أحمد وأحمد وسط الجمهور السعودى.



احمد السقا من العرض الخاص فى الرياض



وبعد العرض بالرياض، من المنتظر أن يستكمل فريق العمل حملته الترويجية في دبي والإمارات خلال الأيام المقبلة.



وحصد الفيلم في مصر ما يقرب من 17 مليون دنيه في 6 أيام عرض، ومن المتوقع ان تتزايد ايراداته مع قرب انتهاء فترة الامتحانات خلال الأيام المقبلة .

أحمد وأحمد من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي، ويتضمن مزيج من الأكشن والكوميديا بين تألق السقا، صاحب شخصية فقدت ذاكرة متورطة في إمبراطورية إجرامية، وأحمد فهمي الذي يجسد دور مهندس ديكور يعود من الخارج ليكشف الأسرار ويصاحبه في مغامرات مثيرة

تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد في إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق.



