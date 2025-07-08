شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح Mario..الشركة المنتجة تجري تعديلا على فيلم Legend Of Zelda والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة نينتندو أنها تعمل على المزيد من التعديلات على فيلم Legend Of Zelda، المستوحى من اللعبة التى تحمل نفس الاسم، وذلك بعدما طرح فيلم The Super Mario Bros فى خلال عام 2023، وحقق نجاحًا باهرًا في شباك التذاكر.



ولا يزال فيلم The Super Mario Bros هو الأكثر ربحًا على الإطلاق في مجال ألعاب الفيديو، وقد أُعلن عن جزء ثانٍ عام 2024.

كما أكدت نينتندو خططها لإنتاج فيلم Live Action من لعبة Legend Of Zelda، إلا أن طاقم التمثيل والمخرج لم تُعلن بعد.



خلال مكالمة مالية حديثة، أكد رئيس نينتندو، شونتارو فوروكاوا، رغبة الشركة في تحويل المزيد من سلاسل ألعابها إلى مسلسلات تلفزيونية وأفلام.

وأوضح (عبر موقع ComicBook.com): "على الرغم من أننا لا نستطيع حاليًا مناقشة خططنا لما بعد فيلم أسطورة زيلدا، إلا أننا نعمل على مشاريع أخرى متنوعة".