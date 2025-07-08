شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "إركالا - حلم كلكامش" يشارك فى مهرجان لوكارنو الـ77 والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان لوكارنو عن اختيار فيلم المخرج السينمائى العراقى محمد جبارة الدراجى الجديد "إركالا – حلم كلكامش" للمشاركة الرسمية فى الدورة الـ77 من مهرجان لوكارنو السينمائى الدولى.

تدور أحداث الفيلم فى بغداد المشتعلة، حيث يهرب طفل شوارع مصاب بالسكر إلى عوالم الأسطورة، باحثًا عن وسيلة لإعادة والديه إلى الحياة، وبينما ينجرف صديقه نحو العنف، يجد "جم-جم" نفسه مضطرًا لإنقاذه، مستعينًا بظلال كلكامش والثور المجنح، في مدينة تأبى أن تموت.

يجمع الفيلم بين الرمزية والواقع العراقي المعاصر، ويتناول رحلة طفل وسط الفوضى السياسية والاجتماعية، ليُعيد من خلال أسطورة كلكامش قراءة مصير الطفولة العراقية كقوة سردية تصنع المعنى من الألم.

ويُعد اختيار الفيلم للمشاركة في مهرجان لوكارنو تتويجًا جديدًا لمكانة الدراجي في السينما العالمية، بعد مسيرة فنية غنية أخرج خلالها أكثر من ستة أفلام طويلة ووثائقية، وشارك بأفلامه في أكثر من 500 مهرجان سينمائي حول العالم، حائزًا على أكثر من 100 جائزة دولية إضافة إلى أن الدراجي ومجموعته السينمائية يُعدّون من أبرز المساهمين في صناعة السينما العراقية الجديدة بعد 2003، حيث أنتج أكثر من 15 فيلمًا طويلًا وقصيرًا ووثائقيًا، وكان فيلمه "ابن بابل" من أبرز هذه الأعمال، كما حصل على جائزة أفضل مخرج في الشرق الأوسط حسب استفتاء مجلة "فارايتي" العالمية عام 2010.