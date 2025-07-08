 طرح الملصق الدعائي لمسلسل حمود وأبوه.. ظهور محير لأبطاله

حفل زفاف ولكن

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ملامح من شخصية عائشة كاي

حبكة درامية ذات طابع كوميدي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 02:50 مساءً - "" هو أحد الأعمال الدرامية المنتظر عرضها، يوم 11 من يوليو الجاري. والعمل يقع في 10 حلقات ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الخليج على رأسهم: عائشة كاي، سعيد القحطاني، خالد الفراج ، نايف الفواز، ريم صفية، أحمد الكعبي، ومن تأليف علاء حمزة، ومن إخراج المخرج البحريني حسين الحليبي.بدأت منصة "شاهد"، التي سوف تتولى عرض هذا المسلسل؛ الترويج له من خلال نشر البوستر الرسمي له عبر حسابها على "إنستغرام"، الذي ظهر عليه أبطال العمل الرئيسيون، وهم يستعدون لحفل زفاف، سوف يواجه العديد من المواقف التي تعكر صفو أجوائه، ودلل على ذلك هي الطريقة التي ظهرت عليها الفنانة عائشة كاي التي تقف خلف العروسين، وهي تحمل آلة حادة ضخمة وعلى وجهها علامات من الترقب، وجاء التعليق المرفق بالبوستر متماشياً مع أجوائه: "نبغى نقول مبروك، ولكن الزيجة تواجه الكثير من العقبات".وفي وقتٍ سابق، تحدثت الفنانة عائشة كاي، عن ملامح شخصيتها بالعمل، من خلال مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"؛ إذ كشفت عن أنها ستجسد شخصية "بسمة" التي سوف يكون لها دور في تغير حياة أشخاص آخرين ولكن للأسوأ، قائلة: "كل شيء كان مرتباً في حياتهم، إلى أن دخلت بسمة وقلبت الأوراق. أنا بسمة تابعوا قصتنا".ويأتيليقدم مواقف يومية عائلية وكوميدية بين حمود وأبيه، حيث يتناول العمل قصة حمود الشاب البسيط وأبيه الذي يحاول توجيهه وتأديبه؛ ما يؤدي إلى مفارقات كوميدية وحياتية عائلية طريفة.يمكنكم قراءة: استمراراً للتعاون الفني.. إلهام الفضالة ترحب بـ شبنم خان في أثر بارد وهذا ما قالته

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