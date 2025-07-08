الفنانة الدنماركية ليزا نيلسن تكشف شخصية مرسل واقعة سرقة لوحاتها بعد اتهام أحمد السقا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 02:50 مساءً - حلَّت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا نيلسن ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، وذلك بعدما تصدرت ترند مؤشرات البحث بعد أزمتها مع الإعلامية المصرية مها الصغير.

تفاصيل أزمة ليزا نيلسن

كشفتعبر المداخلة التي أجرتها أنها علمت بهذا الأمر من خلال أحد متابعيها، حيث أرسل لها عبر رسائل حسابها على إنستغرام رابط المقابلة التي أجرتها مها الصغير مع الإعلامية منى الشاذلي.

أكدت ليزا أنها حاولت حل المشكلة قبل أن تتجه للرأي العام، وكشفت أنها حاولت التواصل مع السفارة الدنماركية في القاهرة لكن الأمر كان صعباً، بالإضافة إلى محاولات التواصل مع المحامين في الدنمارك لحفظ حقوقها، لكنها لم تتمكن من ذلك.

في الخطوة التالية حاولت ليزا التواصل مع البرنامج التلفزيوني الذي ظهرت فيه مها الصغير باعتباره يتقاسم معها المسؤولية، لكن لم يرد أحد على رسائلها الإلكترونية، ذلك إلى جانب رسائل مباشرة لحسابات مها الصغير ومنى الشاذلي، وفي كل مرة لم تتلقَّ أي ردود؛ فاضطرت وقتها ليزا لنشر الصورة وتوضيح تفاصيل الواقعة عبر فيس بوك وإنستغرام، وأكدت سعادتها بالتفاعل الكبير مع المنشورات الخاصة بها من الجميع بمن فيهم المصريون.

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اعتذار مها الصغير

يُشار إلى أنه بعد انتشار هذه الواقعة اعتذرت مها الصغير إلى الفنانة الدنماركية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت: "أنا غلطت، غلطت فى حق الفنانة الدانمركية، وفي حق كل الفنانين، وفى حق المنبر الذي تكلمت منه، والأهم غلطت فى حق نفسي. مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرر لي ما حدث. أنا آسفة وزعلانة من نفسي".

وعلى الرغم من اعتذار مها الصغير، للفنانة الدنماركية قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة الإعلامي عصام ‏الأمير، استدعاء الممثل القانوني لقناة «‏ON E‏» لجلسة استماع، بعدما رصدته الإدارة العامة في المجلس من عرض أعمال فنية على ‏شاشة القناة من دون التأكد من حقوق الملكية الفكرية.‏

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