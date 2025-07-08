مع تعرضه لعدد من الأزمات.. محمد سامي: أحمد السقا لا مؤذي ولا شمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 02:50 مساءً - في ظل الأزمات التي يتعرض لها النجم أحمد السقا على الصعيد الشخصي، حيث الشائعات التي نالت منه مؤخراً وجعلت اسمه في صدارة ترند منصات التواصل الاجتماعي، من انفصاله عن أم أولاده الإعلامية مها الصغير، واستدعاؤه خلال الأيام الماضية للتحقيق معه من قِبَل الجهات المختصة، للاستماع لأقواله في واقعة اتهامه بالتعدي بالسب عليها، بالإضافة إلى مواجهتها أزمة قانونية حاليًا إثر اتهامها بنسب لنفسها لوحة فنية تعود لفنانة دنماركية، كل هذه الأمور دفعت المخرج محمد سامي لتقديم دعمه الصريح والواضح لصديقه، من خلال توجيه رسالة مؤثّرة للسقا نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات على "إنستغرام".

محمد سامي: أحمد السقا لا مؤذي ولا شمات

دعم المخرج محمد سامي لأحمد السقا- الصورة من ستوري بحساب سامي على إنستغرام

من أمام الأهرامات وعلى ظهر الأحصنة، شارك المخرج محمد سامي عبر "ستوري" حسابه على "إنسغرام"؛ صورة جمعته بالنجم، موجهًا له رسالة دعم مؤثرة قائلًا: "بحبك يا صاحبي، يا محترم، يا جدع، يا مؤدب"، وأكمل: "أعرفك كويس أوي وأشهد بأخلاقك وطيبتك واحترامك واحترافك،من أنضف وأجدع الناس، ولا مؤذي ولا شمات، قلبه حلو ومتسامح وبيحب الخير للكل".

وقد أشاد الجمهور والمتابعين برسالة سامي للسقا، مشيرين إلى الدعم الكبير بينهما في وقت حسّاس يمرّ به السقا، وسط تكهّنات كثيرة وأضواء مسلطة على حياته الشخصيّة بعد الطلاق.

الجدير بالذكر أن محمد سامي وأحمد السقا قد تعاونا معًا في عملين دراميين شهيرين، هما مسلسل "ولد الغلابة"، و"نسل الأغراب"، الذي شارك في بطولته إلى جانب السقا كل من أمير كرارة ومي عمر.

السقا يتصدر بفيلم "أحمد وأحمد"

يأتي ذلك بالتزامن مع نجاح أحمد السقا في تحقيق إيرادات مرتفعة لفيلمه الجديد "أحمد وأحمد"، بلغت قيمتها حوالي 11 مليون جنيهًا خلال 3 أيام منذ عرضه.

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التي تتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية. ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبدالوهاب، رشدي الشامي. وضيفا الشرف: طارق لطفي، غادة عبدالرازق. والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي (كيمز). وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي. وإخراج أحمد نادر جلال.

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