هل ستشهد بطولة كأس العالم 2026 تعاون بيونسيه وذا ويكند؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 01:20 مساءً - العالم في انتظار الحدث الأكبر لكرة القدم، حيث ستنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم يوم 11 من يوليو 2026. وستكون هذه البطولة الأكبر في تاريخ كأس العالم، حيث سيتسع نطاقها من 32 منتخباً في قطر 2022 إلى 48 منتخباً في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. والنتيجة هي 104 مباريات في 16 مدينة في ثلاث دول، قبل تتويج بطل العالم الجديد على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي في 19 من يوليو.

ولمواكبة هذا الحدث الضخم، تُجرى الاستعدادات بالتعاقد مع نجوم وفنانين لتقديم عرض يوم الافتتاح، حيث تداولت بعض المواقع الإخبارية أنباء تفيد بتعاون بيونسيه وذا ويكند لتقديم حفل الافتتاح.

حقيقة مشاركة بيونسيه وذا ويكند في حفل افتتاح مونديال

وفقاً لموقع Sports Keeda الرياضي، فقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار التي تفيد بتعاون بيونسيه وذا ويكند في تقديم حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم. ولكن لم يتم إصدار أي بيان رسمي من قبل بيونسيه أو ذا ويكند، كما لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أي بيان يؤكد هذه الادعاءات.

شاكيرا وريهانا.. هل تشاركان في افتتاح كأس العالم؟

وفقاً لموقع Hola، ستكون بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 حدثاً تاريخياً، ولن يقتصر الأمر على توسيع البطولة وضمها 48 فريقاً فحسب، بل ستُقدم أيضاً أول عرض استراحة بين شوطي المباراة. بعد إعلان جياني إنفانتينو، بدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بطرح أسئلة حول الفنانين المحتملين الذين سيشاركون في الفعاليات الرئيسية، حيث ذكر الكثيرون شاكيرا وريهانا بوصفهما أبرز الخيارات المتاحة.

وعلى الرغم من عدم إصدار أي بيانٍ رسمي يؤكد مشاركتهما؛ فإن مصادر عدة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن شاكيرا وريهانا في محادثات مع الفيفا للمشاركة في أول عرض موسيقي بين شوطي كأس العالم.



ويأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إنفانتينو" عن شراكة الفيفا مع منظمة "جلوبال سيتيزن" لتقديم أول عرض من نوعه للكأس، وقال إنفانتينو: "ستكون هذه لحظة تاريخية لكأس العالم لكرة القدم، وعرضاً يليق بأعظم الأحداث الرياضية العالمية. نعلم جميعاً قوة كرة القدم في توحيد العالم، لكننا أردنا، في الواقع، أن نخطو خطوة أبعد من خلال دمج كرة القدم والترفيه في لحظات مميزة وفريدة للغاية في كأس العالم لكرة القدم عام 2026".

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