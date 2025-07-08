نور عمرو دياب تحتفل بيوم ميلاد والدتها شيرين رضا: أعظم حليفي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 01:20 مساءً - في لفتة دافئة ومليئة بالمشاعر، احتفلت نور عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، بيوم ميلاد والدتها الفنانة شيرين رضا، من خلال منشور لها عبر ستوري حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أكدت فيه على متانة العلاقة التي تجمعها بوالدتها، ووصفتها بأنها "أكبر داعمة" و أعظم صديقة لها.

امتنان وعاطفة

أرفقت نور عمرو دياب بهذا المنشور، صورة نادرة من طفولتها تجمعها بوالدتها، وعلقت بالقول: "يوم ميلاد سعيد لأمي الجميلة، الرائعة، والمذهلة... شكرًا لكِ لكونكِ أكبر داعمة لي، وأعظم حليفي، وأفضل صديقة لي إلى الأبد".

وأضافت: "حبكِ هو نوع من السحر الذي يجعل الحياة أفضل بكثير." واختتمت رسالتها بالقول: "لو عرف الناس حجم قلبكِ، لأحبوكِ أيضًا كما أحبكِ أنا".

سكرين شوت من ستوري حساب نور عمرو دياب على إنستغرام

نور عمرو دياب تثير الجدل في العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"

وتأتي هذه الرسالة بعد أيام من ظهورفي العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"، حين أثارت الجدل بردها المفاجئ على أحد الحضور الذي ناداها بـ"بنت عمرو دياب السوبر ستار"، فردت عليه بثقة: "لأ، أنا بنت شيرين رضا"، ما اعتبره البعض تعبيرًا عن فخرها بانتمائها لوالدتها، واستقلالها بهويتها الخاصة بعيدًا عن أضواء والدها.

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