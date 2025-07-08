شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مصورة جديدة تشرح ما حدث خلال سنوات سلسلة "أفاتار" والان مع تفاصيل الخبر

تدور أحداث الجزء الأول من سلسلة "أفاتار"، الذى صدر فى عام 2009، عن كوكب بانادورا الخيالى فى المستقبل، وتحديدا فى سنة 2154، أما الجزء الثانى "أفاتار.. طريق الماء"، فقد صدر عام 2022، لكن أحداثه تدور فى عام 2170، إذ تمتد أحداثه لـ13 عاما وقد انقضت 16 عاما.



افاتار

لكن قريبا، سيتمكن محبو "أفاتار" من إلقاء نظرة على ما حدث على باندورا خلال تلك السنوات الفاصلة، ولكن من خلال صفحات القصص المصورة، وليس على الشاشة، ابتداء من أكتوبر 2025، ستصدر دارك هورس كوميكس سلسلة قصيرة من 6 أعداد بعنوان "أفاتار.. عام الفجوة - نقطة التحول"، والتى تعتبر سلسلة أساسية، وفقا لموقع thoughtcatalog.

فى قصة الكاتب إيثان ساكس (قصص حرب النجوم هايبر سبيس.. كاسر الشفرة، الرجل العجوز هوك آى)، تبنى شعب النافى الأصلى السلام بعد مغادرة مستعمرى وكالة (RDA) الكوكب وعودتهم إليه، بقى جيك سولى على كوكب باندورا بجسده الأفاتار، وتزوج من نيتيرى، أميرة عشيرة أوماتيكايا، وأنجبا أطفالا، لكنه متأكد من أن خطط وكالة تنمية الموارد لباندورا لم تنته بعد، وعندما يعودان متلهفين للقتال، يكون مستعدا لخوضه معهم.

أعدّت رسوم القصة المصورة من قبل سلفاتورى بوركارو، والألوان من قبل مايكل عطية (قصص حرب النجوم هايبر سبيس: الدفعة السيئة، أفاتار: حدود باندورا - رحلة سوليك)، والكتابة من قبل مايكل هيسلر (أفاتار: التكيف أو الموت، وغيرها الكثير).

ولا يزال فيلم "أفاتار"، وهو أول فيلم للمخرج والكاتب والمبدع جيمس كاميرون، صاحب أعلى إيرادات فى تاريخ السينما، ومع ذلك، فإن أفلام "أفاتار" مناسبة بشكل فريد للشاشة الكبيرة، فالبث، حتى على أجهزة تليفزيون كبيرة الحجم، لا يحدث نفس التأثير.

فى النهاية، يخطط كاميرون لـ 5 أفلام من سلسلة "أفاتار" لسرد القصة التى طورها بنفسه، أما الفيلم الثالث، "أفاتار.. النار والرماد"، فسيقدم عشيرة نافى جديدة أكثر ميلا للحرب تدعى "شعب الرماد"، وسيعرض الفيلم فى دور العرض السينمائى فى 19 ديسمبر ،025. ومن المقرر مبدئيا عرض فيلم "أفاتار 4" فى ديسمبر 2029، و"أفاتار 5" فى ديسمبر 2031.