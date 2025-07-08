محمد رمضان يستعرض موهبة جديدة غير مألوفة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري محمد رمضان، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو له استعرض فيه موهبة فريدة.

وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو هو يرتدي الجلباب الصعيدي، ويمتطي حصانا، ويستعرض قدراته في ترقيصه بحركات متساوية على أنغام أغنيته الجديدة.

وأرفق رمضان الفيديو بتعليق كشف فيه انه من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "من ضهر راجل"، التي طرحها أخيراً عبر المنصات الرقمية.

وكتب رمضان في تعليقه: "من تصوير كليب (من ضهر راجل)... من أقوى حفلة أدب خيل في مصر، شكراً لكل المعلمين اللي نوّروني بأجود 30 حصان في مصر".

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