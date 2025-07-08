منة فضالي : زعلت بسبب انتقاد مسلسل سيد الناس

ميرنا وليد - بيروت - منة فضالي هي واحدة من أبرز الممثلات في الدراما والسينما المصرية، وقد تميزت بأداء متنوع بين الأدوار الرومانسية والاجتماعية وحتى أدوار الشر.

بدأت مسيرتها الفنية في أوائل الألفينات، ومنذ ذلك الحين شاركت في عدد كبير من المسلسلات والأفلام التي تركت بصمة لدى الجمهور، ومن بين أهم أعمالها في الدراما التلفزيونية "أين قلبي"، "عفريت مراتي"، "سلسال الدم"، "جراح الماضي"، "باب الخلق" "الإكسلانس"، "جعفر العمدة" وبين أعمالها في السينما "مفيش فايدة"، "الشبح"، "نور عيني".

تتمتع منة فضالي بحضور قوي وقدرة على تقمص الشخصيات المتنوعة، مما جعلها من الأسماء البارزة في جيلها، وتستمر في تقديم أدوار جديدة تلفت الأنظار وتنال إعجاب الجمهور والنقاد.

فضالي وخلال وجودها في حفل جوائز International Fashion Award لعام 2025، كان لنا لقاءً معها حيث تحدثت عن التكريم الذي تلقته في الحدث، وعن الإجازة التي قضتها في لبنان.

وروت فضالي كيف تحافظ على رشاقتها، كما تحدثت عن الممثلة تقلا شمعون والفنان جو أشقر.

وعبرت فضالي عن زعلها بسب انتقاد المسلسل الذي شاركت فيه "سيد الناس"، وعبرت عن رأيها بالزواج والرجال.

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