شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد نجمة موسم صيف 2025 السينمائى بـ3 أفلام فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

تخوض النجمة هنا الزاهد تجربة سينمائية جديدة خلال فيلم "الشاطر" الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى، يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 يوليو الذى سيشهد تواجد هنا بـ 3 أفلام دفعة واحدة فى السينمات مسجلة اسمها كنجمة موسم صيف السينمائى 2025.

ومع طرح فيلم "الشاطر" يوم الأربعاء المقبل، يستمر عرض فيلم "ريستارت" الذى تقدم هنا الزاهد بطولته أمام النجم تامر حسنى، وفى نفس الوقت يُعرض فيلم "المشروع x" للنجم كريم عبد العزيز والذى تشارك فيه هنا الزاهد كضيفة شرف خلال 3 مشاهد بدور زوجة كريم عبد العزيز، لتتواجد هنا بـ3 أفلام خلال شهر يوليو الجارى.



هنا الزاهد فى فيلم الشاطر

فيلم الشاطر" يعتمد على تيمة الأكشن كوميدى، وتدور أحداثه حول دوبلير مختص في تجسيد المشاهد الخطيرة للنجوم المشاهير، يتعرف على هنا الزاهد التى تعمل في سيرك، ويخوضان رحلة مليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية.

فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين، وضيفا الشرف خالد الصاوى وشيرين رضا.

هنا الزاهد يُعرض لها حالياً فيلم "ريستارت" الذى انطلق يوم 29 مايو الماضى، وتدور أحداثه حول محمد (تامر حسنى) مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف (هنا الزاهد) مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا.



هنا الزاهد مع تامر حسنى فى فيلم ريستارت

لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

أما فيلم "المشروع X" قصة بيتر ميمى وسيناريو وحوار بيتر ميمى وأحمد حسنى، وإخراج بيتر ميمى وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزى، مريم الجندى، وضيوف الشرف، هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب.