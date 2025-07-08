شكرا لقرائتكم خبر عن ساهم فى تطوير المسرح الخاص وقدم أشهر العروض.. ذكرى رحيل حسن عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى رحيل المخرج المسرحى حسن عبد السلام، الذي قدم أعمالاً مهمة تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، وحققت نجاحًا كبيرًا وساهم فى تطوير المسرح الخاص.

حسن عبد السلام درس التمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ولكنه اتجه إلى الإخراج، وعمل مديرا للمسرح الحديث والمسرح الغنائى استطاع على مدار تاريخه أن يترك بصمة فى عالم المسرح بتقديمه العديد من المسرحيات المهمة، يأتى فى مقدمتها مسرحية "هالة حبيبتى" للفنان الراحل فؤاد المهندس ودلال عبد العزيز والتى عرضت عام 1985، والمسرحية الثانية كانت "المتزوجون" لسمير غانم وشيرين وجورج سيدهم تم عرض هذه المسرحية عام 1987، أما المسرحية الأقدم فكانت "سيدتى الجميلة" لفؤاد المهندس أيضاً وشويكار والتى عرضت عام 1969.

وكان للمخرج حسن عبد السلام دوره الكبير فى تطوير المسرح الخاص، فمعظم عروضه هى رمز للبهجة والفرح، عرف عنه لقب شيخ المخرجين، ولُقّب أيضا بشاب المسرح المصرى، وكان يعشق المسرحية الشاملة، إذ سبق أن قال في حوار: أحب تقديم مسرحية شاملة فأجد الكلمة الدرامية تتزوج من الكلمة المغناة تتزوج من الكلمة الموسيقية وتتزوج من الكلمة الراقصة ويتوحدوا جميعا فى العرض المسرحى".