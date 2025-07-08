هنا الزاهد تروج لفيلم الشاطر بشخصية كراميلا: ملصق دعائي مثير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 10:19 صباحاً - كشفت الفنانة هنا الزاهد عن اسم الشخصية التي سوف تظهر بها خلال أحداث فيلم "الشاطر"، المُنتظر عرضه في دور السينما في مصر يوم 16 يوليو الجاري، ويوم 31 من نفس الشهر في دور العرض بدول الخليج.

هكذا ظهرت هنا الزاهد على الملصق الدعائي لفيلم الشاطر

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تعاون أول

ريستارت أحدث أفلام هنا الزاهد

ونشرت هنا الزاهد صورة الملصق الدعائي للفيلم عبر حسابها على إنستغرام، والتي ظهرت عليها منفردة، والدهشة والصدمة ترتسمان على ملامح وجهها، وفي الخلفية سيارة مهشمة، إشارة إلى المواقف الصعبة التي سوف تواجهها هنا، وعلقت بالقول: "كراميلا..في جميع السينمات يوم 16 يوليو، و يعرض في سينمات الخليج و دول العالم 31 يوليو"ويجمع فيلم "الشاطر" الفنانةبالفنان أمير كرارة، للمرة الأولى من خلال قصة سينمائية تعتمد على الكوميديا والأكشن، من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي. ويشارك في الفيلم عدد آخر من النجوم وهم، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي.ويُعرض للفنانةحالياً في دور السينما فيلم "ريستارت" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، جعله في صدارة شباك التذاكر، بسبب حبكته الدرامية التي نالت إعجاب شريحة عريضة من محبو السينما، إذ تدور أحداثه في إطار كوميدي تتخلله لحظات رومانسية، من خلال التركيز على سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها على الأشخاص، الأمر الذي دفع بطل العمل "محمد" الفنان تامر حسني للتفكير في قطع الانترنت على جميع محافظات مصر.

وضم الفيلم أيضاً الفنان محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، وآخرين والعمل من تألف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق.

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