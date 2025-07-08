شقيق محمد رحيم يهدد إيهاب توفيق بالقضاء وهذا ما اتهمه به

ميرنا وليد - بيروت - وجّه طاهر رحيم، شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، انتقادات حادة للفنان المصري إيهاب توفيق، مهدّداً باتخاذ إجراءات قانونية ضده بسبب استخدام أحد ألحان شقيقه في إعلان يُعرض حالياً على القنوات الفضائية، من دون الحصول على إذن من عائلة الراحل.

وقال طاهر في تصريحات صحافية: "سأتخذ خطوات قانونية لوقف بث الإعلان، بعد استخدام أغنية من ألحان محمد رحيم دون الرجوع إلى أسرته أو أخذ موافقتها".

وتكررت في الفترة الأخيرة شكاوى عائلة محمد رحيم بشأن استغلال ألحانه من دون تصريح، حيث سبق أن وجّهت أرملته، أنوسة كوتة، اتهاماً لإحدى الجهات الفنية باستخدام لحن قديم له في أغنية جديدة طُرحت مؤخراً، من دون الإشارة إلى اسمه كمؤلف للعمل وقالت في فيديو على صفحتها : "كنت أستمع إلى الألبوم، وفجأة سمعت أغنية بتقول: قمر قمر، أنا شايف قمر… حسيت إن اللحن مألوف جداً، وتذكرت أنه من ألحان محمد رحيم". وأضافت: "الأغنية دي في الأصل من كلمات الأبنودي، واسمها كلمة مصر، ولحّنها محمد رحيم… حبيت أبارك بطريقتي، ومبروك على الألبوم، بس مش أوي كده… محمد رحيم كان دايماً علامة فارقة".