ميرنا وليد - بيروت - احتفل الإعلامي اللبناني وسام بريدي بذكرى زواجه من زوجته ريم السعيدي برسالة مؤثرة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيها عن حبه العميق وامتنانه للشراكة التي جمعتهما منذ عام 2017.
وقال بريدي في رسالته :"لو كان بإمكاني، لتزوجتك مرة أخرى مئة مرة، لأجل الحياة والعائلة التي بنيناها، والذكريات التي صنعناها، والأحلام التي لا تزال أمامنا، أعدك بأن أستمر في اختيارك كل يوم، لبقية حياتي. ذكرى زواج سعيدة يا حبي".
وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع كلمات بريدي، مشيدين بقوة العلاقة التي تجمعه بزوجته، ومعبّرين عن إعجابهم بالتعبير الصادق والمشاعر الدافئة التي حملتها رسالته.
يُذكر أن وسام بريدي وريم السعيدي تزوجا في 8 يوليو 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر وسام بريدي يبوح بما في قلبه بعد سبع سنوات من الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.