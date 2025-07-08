ما حقيقة خبر إرتباط بيلي أيليش وكريستيانو رونالدو؟ - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية بيلي إيليش مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي تقضي وقتًا ممتعًا برفقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

وقد حصدت الصور أكثر من 2.85 مليون إعجاب، وسط تفاعل واسع من المتابعين والتعليقات المتباينة.

وبعد نشر الصور، تداولت بعض المواقع الأجنبية شائعات حول وجود علاقة عاطفية بين الطرفين، إلا أن مصادر مقرّبة نفت هذه المزاعم، مؤكدة أن الصور لا تعكس أي ارتباط رومانسي، وأن العلاقة بين بيلي إيليش وكريستيانو رونالدو لا تتعدى حدود الصداقة.

اللقاء بين النجمين أثار اهتمام الجمهور نظرًا لشهرتهما الواسعة في مجالي الفن والرياضة، ما جعل الصور تنتشر بسرعة عبر مختلف المنصات الإلكترونية.