شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عبد الغنى تتلقى عزاء والدتها فى مسجد الحامدية الشاذلية مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى الفنانة هبة عبد الغني عزاء والدتها، مساء اليوم الثلاثاء، بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين، وذلك بعد رحيل والدتها أمس عقب صراع مع المرض، وكانت والدة الفنانة قد دخلت العناية المركزة خلال الأيام الماضية، حيث طلبت هبة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء، إلا أن القدر شاء أن ترحل عن عالمنا، تاركة حزنًا كبيرًا في قلب ابنتها وأسرتها ومحبيها.

وأعلنت هبة عبد الغنى من خلال منشورًا عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: أرجوكم افتكروا أمي في صلاتكم، بقالها يومين في العناية المركزة، حالتها معقدة، بس رحمة ربنا أكبر من كل شيء، دعواتكم ربنا يعفو عنها ويردها بخير ويرفع عنها الألم هي وكل مريض، اللهم آمين.

من آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني كان مسلسل المداح، وتدور أحداث مسلسل "المداح 5" حول صابر المداح الذي يستمر في محاربة الجن، ويسعى بكل عزيمة للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات.

المسلسل من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، تامر شلتوت، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي.

