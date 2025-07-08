شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل وأبطال وتر حساس 2 يبدأون تصوير أول مشاهد المسلسل 20 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق تصوير مسلسل وتر حساس 2 بطولة النجوم غادة عادل وإنجى المقدم وهيدى كرم يوم 20 يوليو الجارى، من إخراج وائل فرج وتأليف أمين جمال وورشته الكتابية، حيث يعقد نجوم العمل جلسات عمل مع المخرج للوقوف على اللمسات الأخيرة والتحضيرات النهائية تمهيدا لانطلاق التصوير، حيث ينضم عددا كبيرا من الفنانين إلى الجزء الثانى بعد اعتذار ما يقرب من 5 ممثلين من الجزء الأول بسبب انشغالهم في أعمال أخرى، أبرزهم صبا مبارك.

أبرز الأسماء الغائبة عن الجزء الثانى من مسلسل وتر حساس بطلة العمل صبا مبارك التى اعتذرت بسبب ارتباطاتها بأكثر من عمل آخر، وتمت الاستعانة بالنجمة غادة عادل لتلعب دور البطولة، كما تغيب الفنانة الشابة جنا الأشقر التي جسدت شخصية ليلى عن الجزء الثانى بسبب انتهاء دورها بالقتل، وأيضاً أحمد جمال سعيد الذى لعب دور مازن لن يظهر في العمل لأن شخصيته دخلت السجن بتهمة قتل ليلى.

مسلسل وتر حساس الجزء الأول قام ببطولته صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج United studios.

دارت أحداث مسلسل "وتر حساس" حول ثلاث صديقات: سلمى، وكاميليا، ورغدة، وتتشابك حياتهن وتتعرض صداقتهن للاختبار بسبب الخيانة الزوجية والغيرة النسائية، المسلسل يسلط الضوء على قضايا الخيانة الزوجية، وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية والشخصية، من خلال قصص هؤلاء السيدات الثلاث، مع التركيز على الأحداث المثيرة والتشويق بسبب انكشاف الخبايا والأسرار المدفونة بينهن.