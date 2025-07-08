محمد نور يشعل حماس متابعيه لألبومه المنتظر "وريني"..وهذا موعد طرحه

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان المصري محمد نور حماس متابعيه لأحدث أعماله الفنية و هو البوم صيفي يحمل إسم "وريني"، حيث قام بمشاركت البوستر الرسمي للألبوم معهم عبر حسابه الخاص، و كشف عن طفاصيله و عن موعد طرحه قائلاً: "واخير الالبوم صيف ٢٠٢٥ وريني ألبوم جديد صيف ٢٠٢٥، قريباً على جميع منصات الموسيقى في الوطن العربي يوم 24/7 قولولي ايه اكثر أغنية عجبتكم ومستنينها عشان أصورها الاسبوع الجاي".



من ناحية أخرى ينتظر محبو الفنانة المغربية جنات و الفنان المصري محمد نور طرح ديو غنائي جديد بعنوان "فيلم رومانسي"، الأغنية باللهجة المصرية و تحمل طابعًا رومانسيًا في موضوعها و لحنها أيضاً، من كلمات الشاعر أحمد علاء الدين، و ألحان الفنان محمد نور، و توزيع زووم، و قد إنتهى الثنائي من تسجيل الأغنية، و سيتم تصويرها تحت إدارة المخرج زياد خوري، فيما كتب السيناريو فهد الزاهد .

