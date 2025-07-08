ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان المصري محمد نور حماس متابعيه لأحدث أعماله الفنية و هو البوم صيفي يحمل إسم "وريني"، حيث قام بمشاركت البوستر الرسمي للألبوم معهم عبر حسابه الخاص، و كشف عن طفاصيله و عن موعد طرحه قائلاً: "واخير الالبوم صيف ٢٠٢٥ وريني ألبوم جديد صيف ٢٠٢٥، قريباً على جميع منصات الموسيقى في الوطن العربي يوم 24/7 قولولي ايه اكثر أغنية عجبتكم ومستنينها عشان أصورها الاسبوع الجاي".
من ناحية أخرى ينتظر محبو الفنانة المغربية جنات و الفنان المصري محمد نور طرح ديو غنائي جديد بعنوان "فيلم رومانسي"، الأغنية باللهجة المصرية و تحمل طابعًا رومانسيًا في موضوعها و لحنها أيضاً، من كلمات الشاعر أحمد علاء الدين، و ألحان الفنان محمد نور، و توزيع زووم، و قد إنتهى الثنائي من تسجيل الأغنية، و سيتم تصويرها تحت إدارة المخرج زياد خوري، فيما كتب السيناريو فهد الزاهد .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد نور يشعل حماس متابعيه لألبومه المنتظر "وريني"..وهذا موعد طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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