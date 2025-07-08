شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 19.. الحكم على أحمد مجدى بالسجن خمس سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 19 من مسلسل فات الميعاد الكثير من الأحداث، حيث ذهبت بسمة "أسماء أبو اليزيد" بصحبة ابنتها لزيارة طليقها مسعد "أحمد مجدي" في السجن، ولم تسمع كلام زوجها معتصم "أحمد صفوت"، وعند زيارتها أكدت له أنها لن تحضر ابنتها مرة أخرى للزيارة، وأكد لها مسعد أنه سيخرج في الجلسة القادمة لأنه لم يقترن أي شيء.

وأثناء الجلسة حكمت المحكمة على مسعد وزميله بالسجن لمدة خمس سنوات كمان حكمت عليهم بغرامه 30 ألف جنيه لكل واحد منهما.

كانت شهدت الحلقة 18 من مسلسل فات الميعاد أحداث عديدة، حيث اكتشفت دينا "نانسي نبيل" زواج زوجها عمر "كريم أدريانو" عليها، بعدما راقبته ووجدته بصحبة زوجته الثانية "هاجر عفيفي"، مما أثار غضبها وثارت في الشارع، وحاول عمر تهدئتها، لكنه فشل ثم تركتهم وانصرفت.

وصل عمر لمنزله مسرعا محاولاً إرضاءها، ولكنه وجه كل اللوم لها لأنها هي السبب في زواجه الثاني؛ بسبب كثرة طلباتها وبسبب فقدانه إحساس الحب معها بعدما كانت حبه الأول من أيام الجامعة، وطلبت منه أن يطلق زوجته الجديدة، ولكنه رفض فطلبت منه أن يطلقها هي مما أثار غضبه وتركها وانصرف.

‎يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.