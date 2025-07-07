الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاخن نيلسن تقبل اعتذار مها الصغير أخلاقيا ولكن ستلاحقها بالقانون

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 10:42 مساءً - اتهمت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاخن نيلسن الإعلامية ومصممة الأزياء المصرية مها الصغير بسرقة إحدى لوحاتها الفنية الأصلية، وعرضها في برنامج "معكم مع منى الشاذلي" على قناة ON E، مدعية أنها من أعمالها الخاصة.

ليزا نيلسن تعلن مقاضاة مها الصغير بعد سرقة لوحاتها الفنية

وقالت ليزا في تصريحات تلفزيونية: "ما فعلته مها الصغير يعد جريمة مكتملة الأركان.. لم تقتبس أو تعيد إنتاج العمل، بل عرضت صورتي الأصلية كما هي دون أي تعديل، ودون نسب الحقوق لي".



وأضافت ليزا: "أقبل اعتذارها العلني لأسباب أخلاقية، لكني أتواصل مع بقية الفنانين لتوكيل محامي لرفع شكوى قانونية بناء على نصيحة عدد كبير من الفنانين، احتراما لحقوقي وحقوق كل فنان حقيقي.. وأطلب من الشعب المصري أن يسامحها، لأنني تلقيت منهم دعما هائلًا يشهد له التاريخ".



وأوضحت ليزا أنها تواصلت مباشرة مع الإعلامية منى الشاذلي، وأبلغتها بالأمر، مشيرة إلى أن القناة تتحمل جزءا من المسؤولية بسبب عدم التحقق من مصدر اللوحات قبل عرضها.

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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر يقرر التصعيد

ورغم اعتذار مها الصغير، للفنانة الدنماركية قررت لجنة الشكاوى بـ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة الإعلامي عصام ‏الأمير، استدعاء الممثل القانوني لقناة «‏ON E‏» لجلسة استماع، بعدما رصدته الإدارة العامة في المجلس من عرض أعمال فنية على ‏شاشة القناة من دون التأكد من حقوق الملكية الفكرية.‏





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