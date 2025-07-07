عبير صبري في أول ظهور بعد انفصالها برفقة إدوارد.. هكذا أطلت

عبير صبري في أول ظهور بعد الانفصال

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 10:42 مساءً - عادت الفنانةلحياتها الطبيعية مجدداً بعدما مرت بلحظات صعبة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحديداً بسبب انفصالها عن زوجها المحامي أيمن البياع بعد زواج دام 7 سنوات، حيث تواجدتفي العاصمة اللبنانية بيروت لحضور إحدى الفعاليات الفنية برفقة عدد من الفنانين المصريين.وشاركت عبير صبري مجموعة من الصور على هامش تواجدها في بيروت، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستغرام" ليكون هذا الظهور الأول بعد انفصالها، وظهرت عبير صبري وهي ترتدي فستان ذات اللون البرتقالي طويل وضيق يبرز رشاقتها بشكل كبير، وتواجد معها في الصور كل من الفنان إدوارد وزوجته وأحمد زاهر وزوجته هدى زاهر وعلقت الفنانة عبير صبري على الصور قائلة: "بيروت مع أحلي الأصدقاء".

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قصة زواج عبير صبري وأيمن البياع

يُذكر أن عبير صبري تزوجت من المحامي أيمن البياع أواخر شهر يوليو من عام 2018، داخل القنصلية المصرية في مدينة دبي، بعد قصة حب جمعتهما، وظهرا منذ ذلك الحين سوياً في المهرجانات السينمائية وعلى السجادة الحمراء، وكذلك المناسبات الاجتماعية، التي تحضرها عبير، كما كانت تُشارك جمهورها لحظاتها مع زوجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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آخر أعمال عبير صبري الدرامية

يمكنك قراءة أيضاً.. عادل إمام وشريهان وعبلة كامل.. كيف تصدروا الترند بصورة واحدة؟!وعلى المستوى العملي تستأنفخلال الأسابيع المقبلة، تصوير مشاهدها في مسلسل "" المكون من 15 حلقة، والذي تتقاسم بطولته مع خالد الصاوي، وباسم سمرة، وتجسد خلال الأحداث شخصية سيدة متزوجة من خالدالصاوي، والعمل يشارك في بطولته إنتصار، تيام مصطفى قمر، وهو من تأليف إسلام شتا، وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.يُذكر أنشاركت في موسم دراما رمضان 2025 خلال مسلسلين الأول هو: "الحلانجي" من بطولة محمد رجب، آيتن عامر، دانا حلبي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، هالة فاخر، وإخراج معتز حسام، والثاني مسلسل "وش سعد"، الذي ضم مجموعة من الفنانين الإماراتيين والمصريين منهم آيتن عامر، عبير صبري، مصطفى أبو سريع، صلاح عبد الله.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».