شام الذهبي تصف والدتها أصالة بالمرأة الحديدية وتوجه لها رسالة مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 10:42 مساءً - أعربت شام الذهبي عن فخرها بوالدتها الفنانة أصالة ووصفتها بالمرأة الحديدة بسبب المحن الكبيرة التي تعرضت لها وتخطتها في الوقت الذي لا تغيب عن مسؤولياتها الدائمة تجاه أسرتها، إذ حرصت شام على دعم والدتها بالتزامن مع طرح أصالة ألبومها الجديد "ضريبة البعد" يوم الخميس الماضي 3 يوليو، على موقع الـ"يوتيوب" وجميع المنصات الغنائي.

رسالة شام الذهبي لوالدتها أصالة

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"ضريبة البعد".. آخر ألبومات أصالة الغنائية

وكتبت شام الذهبي منشوراً مؤثراً عبر حسابها بموقع "إنستغرام" قالت فيه: "أصالة مش بس صوت الوطن العربي، أصالة المرأة الحديدية اللي واجهة وما زالت بتواجه كل الحروب والمحن من أكثر من ربع قرن وهي تنتصر بالحب والموهبة والإيمان بالفن والحب برغم كل الظروف، بتنسي الجرح وتصنع من كل محنة منحة حتى تكون مثال للمرأة العربية الأم الفنانة المسؤولة لينا كلنا".قد تحب قراءة.. بحضور والدتها وأصدقائها.. شام الذهبي تحتفل بافتتاح عيادتها في قطروتابعتفي رسالتها إلى والدتها الفنانة أصالة موجهة لها الشكر على كل ما فعلته من أجلها هي وأخواتها قائلة: "حبي الك مش من فراغ.. أنا وأخواتي صناعتك من بعد ربي... انت الحياة... شكرا على اخلاصك، مثابرتك، صبرك، اجتهادك، محبتك الي لا تنتهي، كرمك الي غامرنا، وعظمت فنك الي معيشنا! بحبك يا ملكة عمري وحياتي".ألبوم أصالة الجديد "" يضم 10 أغانٍ، تعاونت فيها مع العديد من الكتاب والملحنين والموزعين المميزين في الوطن العربي؛ وجاءت أسماء الأغاني كالتالي: "مش وحشة"، "أحبك أكرهك"، "ضريبة البُعد"، "كل التفاصيل"، "أيها المواطن"، "المال السايب"، "أنا هنساك"، "عندي اكتفاء"، "العنب الساقع"، أغنية "كلام فارغ".

وكانت أصالة قد كشفت في منشور على حسابها بموقع "إنستغرام" عن كواليس الألبوم وكتبت: "تماماً وكلّياً توحّدت مع هذا العمل وفرضت جو من السعادة وغلّفت قلقي وحرصي بكتير من الذكريات الحلوة الصّداقة والأخوّة خيّمت على كلّ صناع العمل وخبّينا كلنا كلّ الخوف اللي كان مسيطر علينا بإنّنا نقدّم كلّ وأحلى ما عندنا.. ضحكنا كتير على نكت إحنا ألفناها وإحنا يعني كلنا مترئسنا رجل مخلص صانع مُحبّ وعاشق لصولا والفنّ، جوزي الرّائع فايق حسن.

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وأضافت أصالة قائلة: ما حدش فينا وفّر يسمع مئات المرّات كلّ عمل على حدة ونفتّش على نَفَس ينزرع بمكان يكمّل كلمه ما بتكمل إلّا إذا تخلّلها نَفَس مسموع وعنّ نفسي بودّي أوصل لكم كلّ هذا الحب اللي عشته طول فترات تسجيلي كلّ أوقات تصويري وإنّي ما حسيت لحظة بتعب وكأنّه إيماني بالموسيقى وتعلّقي وشغفي كانوا ولادي وكنت معهم برسم بكره وبعلّمهم بالعمل كيف يحبّوا اللي بيعملوه وكيف يؤمنون به ويحترموه".



وتابعت أصالة: "كان بالاستوديو أحلى وقت بحلم فيه وكنت بتخيّل كيف حتكون أوقاتكم وأنتوا معي تعيشوا اللي عشته بكل الحب والجمال نقلت لكم كل هاللحظات وبتمنى مثلي تعيشوها، شكرًا لأعلى نجمة بالسما على اهتمامكم وحبكم الكبير لكل شيء قدّمته وبوعدكم أخلص لمحبتكم بإنّي كون دائمًا عند حسن ظنكم.. بقدّم لكم أحلى ما عندي (صوتي) في ألبوم فيه روحي فيه قلبي فيه الكثير من تجاربي وألمي وفرحي وأملي وجنوحي فيه فنّ.

حفلين مرتقبين لـ أصالة

تستعد الفنانة أصالة لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات الدورة الـ 39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، والتي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري، وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتحمل دورة هذا العام شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر"، كما تحيي أصالة حفلاً ثانياً يوم 7 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة التى تنطلق يوم الجمعة الموافق 18 يوليو الجاري.

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