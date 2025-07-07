احتفالاً باليوم العالمي للشوكولاتة.. أبرز الأفلام السينمائية التي دارت أحداثها حول الشوكولاتة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 10:42 مساءً - يحتفل العالم يوم 7 يوليو باليوم العالمي للشوكولاتة من كلّ عام؛ تخليداً لذكرى دخول الشوكولاتة إلى أوروبا في القرن السادس عشر. ويُعَد هذا اليوم احتفالاً عالمياً بالشوكولاتة بجميع أشكالها، من الداكنة إلى الحليب، ومن ألواح الشوكولاتة وغيرها من الأنواع الشهية التي لا يمكن الصمود أمامها عند الكثيرين من مُحبي وعشّاق الشوكولاتة.

وبالإضافة لمميزاتها الفريدة كمَنح السعادة لمتناوليها، قد تُشعرنا الشوكولاتة بالذنب لما نكتسبه بسببها من غرامات الوزن الزائد؛ فهي كالسينما وكرة القدم، تخلُق شغفاً يأسر الكثيرين ممن يعشقون مشاهدتها، بكلّ أنواعها وبطرق صنعها المختلفة. ونتيجة تزايُد استهلاك الإنسان منها بما لا يتناسب مع كميات الإنتاج؛ فإنها مهدَّدة بالنفاد في وقتٍ قريب.

فيما يخَص عالم السينما والتلفزيون، تناولت الكثير من الأفلام السينمائية قصصاً دارت أحداثها حول موضوع الشوكولاتة، نرصدها لكِ في هذا المقال من «الخليج 365».

فيلم Willy Wonka & the Chocolate Factory

يُعَد فيلم "Willy Wonka & the Chocolate Factory" من أهم الأفلام التي تناولت موضوع الشوكولاتة عام 1971، وهو مقتبَس عن رواية كلاسيكية بنفس الاسم نُشرت عام ‏1964، وتُرجمت إلى ‏32‏ لغة، للكاتب البريطاني رولد دال، والذي صنّفته صحيفة إندبندنت البريطانية عام 1990 كأفضل مَن كتب في أدب الأطفال في العالم، وهو من بطولة: جين وايلدر، وبيتر أوستروم. وإخراج بيل ستيوارت‏.‏

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال والفانتازيا؛ حيث يعود مصنع شوكولاتة كبير للعمل بعد إغلاقه، ونرى الطفل شارلي الذي عشق الحلويات تحديداً، ولكن والده يمنعه من تناوُلها ليبتعد عنها كنوع من ضبط رغباته، ويرتبط الطفل بوالدته وجده العجوز، ولكنه يتمرّد من أجل أن يدخل المصنع العملاق‏.‏

يُشار إلى أنه تم إصدار نسخة جديدة من فيلم "Willy Wonka & the Chocolate Factory" عام 2023، وتم عرضه في دُور السينما الأميركية في كاليفورنيا.

فيلم Charlie and the Chocolate Factory

بفضل ولعه الشديد بالعوالم الخيالية، ومع تطوُّر تقنيات المؤثرات البصرية عما كانت عليه في أوائل السبعينات، قرر المخرج اﻷمريكي تيم بيرتون أن يعيد تقديم رواية رولد دال مجدداً للسينما، مع رفيق دربه النجم جوني ديب في فيلم جديد.

وتم تصوير الفيلم بأكمله في ستوديوهات باينوود الواقعة بالعاصمة البريطانية لندن، وفاق نجاحه الجماهيري ما وصل إليه الفيلم اﻷول؛ حيث نجح في تحقيق إيرادات 475 مليون دولار من عروضه في الصالات السينمائية حول العالم.

ويُعَد فيلم "charlie and the chocolate factory" من أشهر الأفلام التي دارت أحداثها حول الشوكولاتة، وتم عرض الفيلم عام 2005، ودارت أحداثه حول "ويلي وونكا" الذي يملك مصنعاً للشوكولاتة، وكان مصنعه في قمة نجاحه ويستحق أن يكون أفضل مصنع للحلويات؛ حتى تم تسريب الوصفات السرية للحلويات الخاصة به. وبعد انتشار الخلطات السرية وتبادلتها محال بيع الحلويات والمصانع الصغرى الأخرى، يقرر "ويلي وونكا" إغلاق مصنعه وترك جميع موظفي المصنع يرحلون. ومنذ ذلك الوقت، لم يدخل أيّ شخص إلى المصنع أو يخرج منه. إلا أن المداخن كانت تُصدر البخار دائماً، والحلويات لم تتوقف عن الإنتاج والوصول إلى الأسواق. وبعد مرور 15 عاماً على إغلاق المصنع بصفة رسمية، يُقرر "ويلي" أن يضع مفاجأة لخمسة أطفال سعيدي الحظ؛ حيث وضع خمس بطاقات ذهبية في ألواح الشوكولاتة التي ينتجها مصنعه، وخمسة الأطفال الذين سيجدون هذه الحلويات، سيحصلون على شرف زيارة المصنع الذي لم تطأه قدم منذ فترة طويلة. وتستمر أحداث الفيلم. تشارلي، صبي صغير من عائلة فقيرة، وأربعة أطفال آخرون يفوزون ويمنحهم ويلي وونكا جولة في مصنع الشوكولاتة المذهل.

شارك في بطولة الفيلم: جوني ديب Johnny Depp، فريدي هايمور، ديفيد كيلي David Kelly، هيلينا بونهام كارتر. ومن إخراج تيم بيرتون.

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فيلم Chocolat

فيلم رومانسي، تم عرضه عام 2000، وتدور أحداثه عام 1959 في قرية فرنسية؛ حيث يحكي الفيلم قصة أم، تركت زوجها هي وابنتها ذات ستة الأعوام، وتوجهت لقرية خيالية هادئة، مقموعة في فرنسا، وفتحت محلها الصغير المختص ببيع الشوكولاتة؛ لتقدّم فيه أشكالاً مختلفة منها. وبدأت سريعاً بتغيير حياة وأعراف أهل القرية؛ حيث غيّرت الشوكولاته حياة الناس وزرعت فيهم الحبّ؛ فيبدأ الأطفال في التلصص على المحل، بينما يهرب الكبار إليه وقت ضيقهم؛ ليجدوا حلاً لمشاكلهم الزوجية في قوالب الشوكولاتة، التي أضفت مشاعر رومانسية ومتحررة لحياة أهل القرية.

وشارك ببطولة الفيلم: جوني ديب، جولييت بينوش، ألفريد مولينا، جودي دينش. وهو من إخراج لاسي هالستروم.

فيلم Like Water for Chocolate

أيضاً من الأفلام السينمائية التي تناولت موضوع الشوكولاتة، فيلم "Like Water for Chocolate" الذي تدور أحداثه في إطار من الرومانسية، حول قصة حب بين كلٍّ من: "تيتا" و"بيدور" اللذين يسعيان للزواج ولكن لا يُسمح لهما بذلك. ولم يتبق لـ"تيتا" سوى طهو العديد من الأطباق المميزة، والتي من خلالها تُعبّر عن حبها. ويحمل الفيلم بين طياته رسالةً مفادُها، أن كلّ إنسان يحتاج إلى الحب مثلما تحتاج الشوكولاتة في صنعها إلى الماء. وتم إنتاجه عام 1992.

يستند اسم الفيلم إلى مقولة شعبية متداوَلة كدلالة مجازية على الغضب الشديد، أو كدلالة فعلية على التشبُّه بحالة الماء الذي يجب أن يكون ساخناً قبل إضافته إلى الشوكولاتة؛ ﻷن الشوكولاتة يدخل في صناعتها الماء الساخن وليس الحليب في عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية ومنها المكسيك.

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فيلم Romantics Anonymous

هل تنجح الشوكولاتة في التقريب بنجاح بين قلبين يملأهما الخوف من الفشل والرهبة من الدخول في علاقة عاطفية؟ هذا بالضبط ما يجيب عليه هذا الفيلم الفرنسي- البلجيكي الرقيق الذي يتركز حول علاقة حب تجمع بين جين رينيه صاحب أحد مصانع الشوكولاتة، وأنجليك صانعة الشوكولاتة الماهرة التي تنجح في الحصول على وظيفة في مصنعه. تم إنتاجه عام 2011. ويتفق معظم الأشخاص الذين شاهدوه، على أن أحداثه تعود بذاكرة المشاهد إلى الفيلم الأمريكي "تشارلي ومصنع الشوكولاتة"، من خلال الموضوع الأساسي الذي بُنيت عليه الأحداث، وأيضاً طريقة تصرُّف بعض الشخصيات التي تجمع بين الكوميديا والجدية؛ خاصة في المقاطع الموسيقية.

فقد كانت الشوكولاتة سبباً مباشراً في وقوع "بينو بولفورد" في الحب؛ حيث جسّد شخصية صاحب أحد مصانع الشوكولاتة الصغيرة، وهو محبوب وحيوي ويتمتع باحترام الآخرين له، إلا أنه يخفي عدم الثقة بنفسه، إلى أن يقع في حب إحدى عاملاته الموهوبة في صناعة الشوكولاته، والتي تتمتع بحاسة ذوقية رفيعة، وتعاني من نفس مشكلة رئيسها النفسية، والتي تجسّد دورها "إيزابيل كاري". ليشكّل العاشقان ثنائياً رومانسياً كوميدياً اعتادته السينما الفرنسية، لكنهما يعيشان في كوكب آخر من الشوكولاتة، التي يستخدمانها في علاج آلام حبهما وحساسيتهما المفرطة، حب الشخصيتين للشوكولاتة يجمعهما ويقرّبهما من بعضهما البعض، إلا أن خجلهما وجهل كلٍّ منهما بالطريقة المناسبة للإفضاء بمشاعره للآخر، يجعلهما يتباعدان من جديد.

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