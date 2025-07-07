أحلام تكشف عن موهبة ابنها فاهد.. وهكذا دعمته!

أحلام تكشف عن موهبة ابنها "فاهد"

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أحلام تعود إلى مهرجان جرش

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أحلام تؤجل طرح الجزء الثاني من ألبومها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 10:42 مساءً - كشفت النجمة الإماراتيةعن موهبة ابنها "فاهد"، وهو يعزف العود ويغني؛ مشيدة به ومعبرة عن محبتها الكبيرة ودعمها له، وسط العديد من التعليقات من الجمهور التي أشادت بصوته وعزفه وطالبتها بدخوله المجال الفني.أعاد موقع " ET بالعربي" عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، نشر تغريدة خاصة بالنجمة أحلام، ظهر خلالها مقطع فيديو يغني خلاله ابنها "فاهد" وهو يعزف على العود؛ معبرة من جهتها على محبتها الكبيرة له ودعمها قائلة: "أنت اللي قطعة من روحي وقلبي، ما شاء الله فديت هالوجه".هذا الفيديو الذي قد تم تداوله عبر منصة "إكس" وأكتفتفقط بإعادة نشره والتعليق عليه؛ وقد جذب الفيديو انتباه مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على موهبته، وعبّروا عن إعجابهم الشديد بأدائه.من جهة أخرى تستعد النجمةللقاء جمهورها في الأردن من خلال حفل غنائي مرتقب ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، حيث تحيي حفلًا كبيرًا يوم الجمعة الموافق 25 يوليو الجاري على المسرح الجنوبي، وذلك ضمن فعاليات المهرجان المقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 2 أغسطس.وقد روجتلحفلتها من خلال نشر البوستر الرسمي للحفل عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليه قائلة: "وحشتوني يا اهلي اهل الأردن .. اختاروا ايش تحبون تسمعون وراح نعمل حفلة طرب تليق فيكم وفي المهرجان العريق.. الجمعة 25 يوليو 2025.. المسرح الجنوبي – مهرجان جرش".وكانت الفنانةقد كشفت عن السبب وراء تأجيل طرح الجزء الثاني من ألبومها الجديد "العناق الأخير" على الرغم من انتهاء العمل عليه منذ عدة أشهر، موضحة أنها غير قادرة على تحديد موعد طرحه حتى الآن بسبب انشغالها بعدد من المشاريع الفنية الجاري التحضير لها، وكشفتأن الألبوم الجديد سيضم مجموعة متنوعة من الأغاني بلهجات عربية مختلفة، في إطار حرصها الدائم على التجديد والتنوع الفني الذي يعكس ثراء الثقافة الغنائية في الوطن العربي.وكشفتأن الألبوم القادم سيجمع خلاصة تجاربها الفنية، وسيحمل قيمة فنية عالية، وسيكون محط اهتمام عشاق الطرب الأصيل."العناق الأخير" أحدث ألبومات أحلام والذي طرحته عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتضمن 12 أغنية وحقق نجاحاً لافتاً، ومن المقرر أن يتم طرح باقي الألبوم خلال الفترة القادمة.يمكنكم قراءة سماوي: مهرجان جرش سيقام في موعده بمشاركة 37 دولة عربية وأوروبيةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».