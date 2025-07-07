رغم الاعتذار.. أزمة مها الصغير مع اللوحات المسروقة تتصاعد

تفاصيل الواقعة

صاحبة اللوحة الأصلية تضع مها الصغير في موقف حرج

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اعتذار مها الصغير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 10:42 مساءً - قررت لجنة الشكاوى بـفي مصر، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، استدعاء الممثل القانوني لقناة «ON E» لجلسة استماع، بعدما رصدته الإدارة العامة في المجلس من عرض أعمال فنية على شاشة القناة من دون التأكد من حقوق الملكية الفكرية.ويأتي القرار عقب عرض إحدى حلقات برنامج «معكم منى الشاذلي» التي ظهرت فيها الإعلاميةمتحدثة عن مجموعة من اللوحات التشكيلية، التي اتضح لاحقًا أنها مسروقة.ظهرت مها الصغير، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «ON»، شهر يونيو الماضي؛ للحديث عن اعتزامها إقامة معرض فن تشكيلي؛ لعرض مجموعة من اللوحات وقطع الأثاث.وسألت الشاذلي، ضيفتها عن اسم إحدى اللوحات المعروضة، لترد الصغير بالقول: «أنا كنت برسم مشاعر أكتر، دي حال سيدات كثيرة عاوزين يبدعوا ويكون لهم مكانة وصوت، حاسين إنهم مكبلين رغم رغبتهم في الانطلاق».وبسؤالها عما إذا كانت لا تسمي لوحاتها، قالت: «بحاول ألاقي فكرة تجمع اللوحات دي وأعملها، حاسة إني راسمة من كل فيلم أغنية»، بحسب تعبيرها.ووجهت الفنانة التشكيلية الدنماركيةنيلسن، اتهاما إلى مها الصغير، بسرقة أحد أعمالها الفنية وعرضه ضمن برنامج «معكم»، وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل «إنستغرام»، إن عرض لوحتهاMade Myself Some Wings على الشاشة في برنامج تلفزيوني شهير أمر رائع، لكن الأزمة تكمن في نسب «الصغير» هذا الإنجاز لنفسها.ونوهت أن المصممة المصرية نسبت أعمال 3 فنانين آخرين إلى نفسها، مستنكرة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بتلك الطريقة.وأشارت إلى أنارتكبت انتهاكًا صارخًا للقانون المصري والدولي، واتفاقية برن لحماية حقوق المؤلف، عن طريق نسب العمل الفني لها.من جهتها، حرصت الإعلامية منى الشاذلي، على تأكيد الملكية الفكرية للفنانة الدنماركية التشكيلية، بعدما اتهمت الأخيرة فريق البرنامج بعدم الرد عليها.وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللوحة من إبداع الفنانة الدنماركية: ليزا لاخن نيلسن، نحترم المبدعين الحقيقيين ونقدر إبداعاتهم الأصلية في كل المجالات».وقدمت الإعلامية، اعتذارها لصاحبة اللوحة الفنانة الدنماركية " ليزا لاش نيلسون" ولكل الفنانين، وأيضاً للقائمين على البرنامج الذي ظهرت من خلاله وادعت أثناء لقائها بأنها هي من قامت برسم تلك اللوحة.مها الصغير توجه رسالة للفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسونوجاء اعتذار، عبر منشور رسمي لها على صفحتها الرسمية بـ "إنستغرام"، قالت من خلاله: "أنا غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا و في حق كل الفنانين و فى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي، مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث، أنا آسفة و زعلانة من نفسي".للمزيد.. مها الصغير تعلق على أزمة اللوحة: زعلانة من نفسيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».