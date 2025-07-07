ستيف جوبز توقع ChatGPT في عام 1985..إليكم ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - في عام 1985، طرح ستيف جوبز فكرةً ثاقبة: تخيّل عالمًا يُمكن فيه للطلاب طرح أسئلة على أرسطو، ليس فقط دراسة كتاباته، بل والانخراط معه في حوار فعلي.



تصوّر جوبز أجهزة الكمبيوتر كوسيلة لإحياء أفكار أعظم عقول التاريخ وجعلها تفاعلية.

اليوم، ومع أدوات مثل ChatGPT، تتحقق هذه الرؤية. يُمكننا الآن محاكاة حوارات مع شخصيات مثل أينشتاين ومانديلا، أو حتى جوبز نفسه. ليس الأمر خاليًا من العيوب، لكن جوهر ما تخيّل جوبز قبل أربعة عقود تقريبًا قد وصل أخيرًا.

هل كان سيتبنى الذكاء الاصطناعي؟ على الأرجح. ولكن بطبيعته، كان سيُوجّه انتقاداتٍ لاذعة، خاصةً بشأن مواطن ضعفه.

ومع ذلك، من المذهل أن ندرك أننا نعيش الآن في المستقبل الذي تخيّلهُ يومًا ما.