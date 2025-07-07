شكرا لقرائتكم خبر عن سر ظهور آمال ماهر بفستان زفاف أبيض.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

أثارت النجمة آمال ماهر الجدل بظهورها وهى مرتدية فستان زفاف أبيض، وهو ما دفع البعض لاعتقاد أن الصور قد تكون من حفل زفافها، وأنها كانت تتكتم على الخبر، إلا أن حقيقة الأمر هو أن الصور من كليب تقوم آمال ماهر بتصويره من ألبومها الجديد "حاجة غير" والمقرر طرحه قريبا، حيث تظهر كعروس داخل أحداث الكليب.

وكانت النجمة آمال ماهر قد انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد، والمقرر طرحه خلال أيام، عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، تستعد آمال ماهر لإحياء حفل غنائي لصيف 2025 يوم 12 يوليو الجاري بالساحل الشمالي، حيث ستقدم خلاله مجموعة من أغاني ألبومها الجديد، إلى جانب باقة من أشهر أعمالها القديمة التي يعشقها جمهورها.



سر ظهور آمال ماهر بفستان زفاف أبيض



سر ظهور آمال ماهر بفستان زفاف أبيض



سر ظهور آمال ماهر بفستان زفاف أبيض



سر ظهور آمال ماهر بفستان زفاف أبيض