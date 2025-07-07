شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يستعد لإطلاق "فى حد شافنا".. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب إيهاب توفيق لطرح أغنية جديدة بعنوان "حد شافنا" بالتعاون مع الشاعر بهاء الدين محمد والملحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.

ومن المقرر إطلاقها على قنوات ومنصات الموسيقى مساء يوم الأربعاء المقبل 9 يوليو الجاري، كما يستعد إيهاب توفيق لإطلاق أغنية أخرى بعنوان "سهرة حلوة" على أن يتم الكشف عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة القادمة.

هذا وطرح النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه بعنوان "من الساحل"، وهي من كلمات أحمد شريف، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس.

الأغنية متوفرة الآن عبر قناة إيهاب توفيق الرسمية على يوتيوب، إلى جانب جميع منصات التواصل الاجتماعي والموسيقى الرقمية.



