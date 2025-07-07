شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تثير الجدل بظهورها مرتدية فستان زفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة آمال ماهر متابعيها عبر حسابها على السوشيال ميديا بصور لها وهي ترتدي فستان زفاف أبيض، وما إن ظهرت بتلك الإطلالة حتى أثارت جدلا كبيرا من قِبَل متابعيها، ما بين متوقعين أن الصور مجرد ترويج لألبومها المقبل وآخرين تساءلوا عما إذا يكون الأمر راجعا لاقتراب زواجها بالفعل.



آمال ماهر بفستان الزفاف

فى نفس السياق انتهت النجمة آمال ماهر من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، فور الانتهاء من مرحلة الـ "ماستر"، وسيُطلق الألبوم عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.



آمال ماهر فى صورة أخرى

وكشف المنتج محسن جابر، عن سر نصيحته للفنانة آمال ماهر، موضحًا أنه نصحها في بداياتها بعدم الإكثار من أداء أغاني أم كلثوم، والتركيز على بناء شخصيتها الفنية الخاصة بها، حتى تتمكن من تقديم لون غنائي مميز يميزها عن غيرها، قائلًا: "الإكثار من غنائها لأم كلثوم كان سيؤخرها كثيرًا وكانت في البداية وأنا لحقتها، ونصيحتي لها جعلتها نجمة بلونها الخاص".



آمال ماهر

وأوضح محسن جابر، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض الفنانين الذين ركزوا على أداء أغاني كوكب الشرق واجهوا صعوبة في تكوين هويتهم المستقلة، مشيرًا إلى المطربة فاتن الحناوي، التي كانت تمتلك صوتًا أقوى من شقيقتها ميادة الحناوي.