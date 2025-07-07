ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي البوستر الرسمي لأغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "وقت الشدة" عبر حسابها الخاص، حمست من خلاله متابعيها لهذه الاغنية من ألبومهال الجديد، إلا أنها لم تكشف عن اي تفاصيل حولها، و إكتفت بالتعليق : "هل أنتم جاهزون للأغنية الرابعة؟".
كما و كشفت نوال أن الفستان الذي ترتديه هو من توقيع إبنتها المصمم تيا ديب، حيث ظهرت ياناقة و جمال عالي و رقي.
و في وقت سابق، أحدثت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي ، أثارت تساؤلات واسعة بين جمهورها حول ما إذا كانت تحمل رسالة شخصية مؤثرة أو مجرد ترويج لأغنيتها الجديدة.
وكتبت نوال في منشورها: "الناس اللي بتحبن إذا ما كانوا حدّك بوقت الشدة بلاهن وبلا وجودن!"، دون أي توضيح إضافي.
كانت هذه تفاصيل خبر بفستان رائع من توقيع إبنتها تيا.. نوال الزغبي تطرح بوستر "وقت الشدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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