الهيئة العامة للترفيه تحتفل بتخريج ١٤٥ مستفيدًا من البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف

احتفلت الهيئة العامة للترفيه (GEA) اليوم (الإثنين) بتخريج ١٤٥ مستفيدًا من الدفعة الثانية للبرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف (دبلوم مشارك)، وذلك ضمن مبادرة “صنّاع السعادة”، التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الترفيه.

وشهد الحفل الذي أقيم في الرياض، حضور عدد من ممثلي الشركات والجهات الداعمة، في تأكيد على الشراكة الفاعلة والمستدامة والناجحة، بين القطاعين العام والخاص لتعزيز استدامة القطاع الترفيهي.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بن سعيد بافرط: “يعد برنامج التأهيل المنتهي بالتوظيف، أحد النماذج الملهمة في بناء وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة للعمل في قطاع الترفيه”.

كما رفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على دعمهما اللامحدود، مشيراً إلى أن هذا الدعم يشمل كافة برامج التمكين ودعم القدرات البشرية في مختلف المجالات الأمر الذي يعد محركاً حقيقياً لبناء وطننا الغالي بسواعد شبّانه.

كما تقدم بافرط بالشكر لمعالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على دعمه المستمر وحرصه على العاملين في قطاع الترفيه وصقل مهاراتهم في هذا المجال الحيوي والمتجدد.

وفي السياق ذاته، أكد سعادة نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والشؤون الإدارية الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الحميد، أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الهيئة في بناء طاقات وطنية مؤهلة، تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠، من خلال تمكين الشباب والشابات الباحثين عن عمل، وتأهيلهم لسوق العمل في القطاع الترفيهي.

مضيفاً أن البرنامج الذي امتد لمدة ١٢ شهرًا، تضمن تدريبًا أكاديميًا ومعرفيًا مكثفًا، إلى جانب تدريب عملي تطبيقي داخل بيئات العمل الترفيهية، بما يعزز جاهزية الخريجين ويمنحهم الخبرة العملية اللازمة.

يذكر أن مجالات التدريب شملت تخصصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل، من أبرزها، إدارة الصحة والسلامة في الفعاليات، وتشغيل الوجهات الترفيهية، وتصميم التجربة الترفيهية، التي تهدف إلى تزويد المتدربين بمهارات عملية تسهم في تطوير القطاع.

ويُعد البرنامج من المبادرات المدعومة من برنامج جودة الحياة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ويعكس التزام الجهات المعنية بدعم وتأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من الالتحاق بفرص العمل النوعية في قطاع الترفيه.