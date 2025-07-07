شكرا لقرائتكم خبر عن رسامة جديدة تعلن: مها الصغير نسبت لوحتى لنفسها.. لست الأولى فقد سرقت 3 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الرسامة كارولين وينديلين عن غضبها الشديد بسبب سرقة لوحتها الفنية من قبل الإعلامية مها الصغير مؤكدة أنها لا تعمل من أجل المال وليست مشهورة بالقدر الكافي، ولكنها تعمل على فنها بحب، موضحة أن ذلك ما يسبب لها كما كبيرا من الألم بعدما علمت بأن هناك شخص آخر ينسب لنفسه لوحاتها الفنية بعد تعبها عليها، كما أكدت أنها لم تسرق مجهودها وحدها ولكن نسبت لنفسها لوحات ثلاثة رسامين آخرين.

وأضافت أن مها الصغير فعلت ذلك أمام أعين الناس وعلى شاشة التليفزيون نسبت لنفسها تلك اللوحات أمام أعين الجميع.



رسامة جديدة تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها

وكانت الرسامة الدنماركية ليزا لاش نيلسون أيضاً قد ذكرت فى وقت سابق عبر حسابها بموقع إنستجرام أن مها الصغير خلال برنامج منى الشاذلي نسبت لنفسها لوحاتها وكأنها صاحبة هذا الإبداع.

الأمر دفع الإعلامية مها الصغير للاعتذار للفنانة الدنماركية ليزا، على نسب لوحاتها لنفسها، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية، "أنا غلطت.. غلطت فى حق الفنانة الدنماركية ليزا وفي حق كل الفنانين وفى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي.. مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث.. أنا آسفة وزعلانة من نفسي".

فيما قام المجلس الأعلى للإعلام باستدعاء الممثل القانوني لقناة "ON E" بسبب الواقعة، حيث أعلن أنه بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة "ON E" لجلسة استماع بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، من عرض لبعض الأعمال الفنية دون التأكد من حقوق الملكية الفكرية.