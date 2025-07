شكرا لقرائتكم خبر عن السبت عرض الفيلم الوثائقي IN MY BLOOD IT RUNS بوسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي الإثنين، 07 يوليو 2025 07:00 م

تشهد سينما زاوية يوم السبت المقبل 12 يوليو عرض فيلم IN MY BLOOD IT RUNS بالتعاون مع السفارة الأسترالية في القاهرة. يُعرض الفيلم الأسترالي الحائز على إعجاب النقّاد In My Blood It Runs في سينما زاوية، وهو فيلم وثائقي مؤثر من إخراج مايا نيويل، يتتبع رحلة الطفل دوجوان، المُعالج الصغير، المتحدث بثلاث لغات، والناشط الأصغر الذي خاطب الأمم المتحدة. يقدم الفيلم نظرة نادرة من الداخل على واقع التعليم والعدالة في المجتمعات الأصلية في أستراليا، من خلال عيون طفل يحاول أن يجد مكانه بين عالمين. تم اختياره رسميًا في مهرجانات دولية كبرى منها IDFA وHot Docs وSheffield DocFest، وترشح لجائزة Best Feature Documentary من AACTA.

