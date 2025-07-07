شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يخطط لإنهاء الخلاف مع نيكول كيدمان وإعادة لم شمل العائلة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير صحفية أن النجم العالمي توم كروز، مستعد لفتح صفحة جديدة مع زوجته السابقة نيكول كيدمان، وزوجها الحالي المغني كيث أوربان، بعد سنوات من التوتر والابتعاد.

ووفقًا لمجلة Star Magazine، فإن كروز يخطط للقاء يجمعه بنيكول وأطفالهما بالتبني، بيلا وكونور، خلال الصيف الحالي في أوروبا، حيث يُقال إنه في حالة معنوية مرتفعة ويتطلع إلى "بداية جديدة".

وأكد مصدر مقرب من النجم، أن كيث أوربان، الذي ساد التوتر بينه وبين كروز منذ زواجه من كيدمان في عام 2006، أصبح بدوره مستعدًا لتصفية الأجواء بعد سنوات من الصمت، مضيفًا: "الوقت كان كفيلًا بتهدئة النفوس، وتوم يأمل في أن يتمكنوا من تصفية القلوب أخيرًا".

وأشار إلى أن العلاقة العاطفية الجديدة التي تجمع كروز بالممثلة آنا دي أرماس قد ساهمت في تحسين حالته النفسية وجعلته أكثر تسامحًا وانفتاحًا، حيث بات يرى الأمور من منظور مختلف.

أما عن نيكول كيدمان، فأوضح المصدر أنها ستكون "في قمة السعادة" إذا تمكنت من استعادة علاقتها بأبنائها بالتبني، بعد سنوات من الفتور.

يُذكر أن توم كروز، ونيكول كيدمان، تبنيا بيلا، في عام 1992، وكونور، في عام 1995، وحصلا على حضانة مشتركة بعد طلاقهما في عام 2001، إلا أن الطفلين اختارا البقاء مع والدهما في لوس أنجلوس.