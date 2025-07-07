شكرا لقرائتكم خبر عن هل فيلم Jurassic World Rebirth هو الأخير فى السلسلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فيلم Jurassic World Rebirth الذي تبلغ مدته 133 دقيقة، والذى طرح فى دور العرض منذ يوم 2 يوليو الجارى، أحداثه بعد سنوات من انتهاء فيلم Dominion، ويأخذنا إلى عالم سئم من جاذبية الديناصورات.

وبالتالي فأن العدد القليل المتبقي بين البشر بدأ في الانقراض، والمكان الوحيد على الأرض الذي يزدهر فيه هو منطقة حول خط الاستواء حيث يُحظر السفر البشري، ويروي قصة شركة أدوية تستعين بخبيرة عمليات سرية تُدعى زورا بينيت (سكارليت جوهانسون) لقيادة رحلة استكشافية إلى جزيرة معزولة استضافت سابقًا تجارب Jurassic Park.

و يؤدي ماهرشالا علي دور دنكان، قائد فريق زورا، بينما يشارك في البطولة جوناثان بيلي، وروبرت فريند، ومانويل جارسيا رولفو، وإد سكراين، في منطقة الحجر الصحي في مهمة لاستخراج الحمض النووي للديناصورات لصالح شركة الأدوية التي تعمل بها شخصية فريند.

وبالتالي، يُعد الفيلم في المقام الأول فيلمًا مستقلًا، مع القليل من السرد المشترك مع أفلام Jurassic World السابقة، كما أنه لا يُقدم بشكل مباشر إلى الأجزاء المستقبلية، ولهذا لا يتضمن الفيلم أي مشاهد بعد شارة النهاية.