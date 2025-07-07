شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير: أنا غلطت فى حق الفنانة ليزا.. أنا آسفة وزعلانة من نفسى والان مع تفاصيل الخبر

اعتذرت الإعلامية مها الصغير للفنانة الدنماركية ليزا، على نسب لوحاتها لنفسها من خلال لقاءها التليفزيوني الشهير مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية، "أنا غلطت.. غلطت فى حق الفنانة الدنماركية ليزا وفي حق كل الفنانين وفى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي.. مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث.. أنا آسفة وزعلانة من نفسي" .

وكانت وجهت الإعلامية منى الشاذلي التحية لـ الفنانة الدنماركية ليزا لاتشنيلسين، حيث نشرت لوحة من إبداعتها وكتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك، "اللوحة من إبداع الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، نحترم المبدعين الحقيقيين ونقدر إبداعاتهم الأصلية في كل المجالات".

وكانت ليزا لاش نيلسون قد ذكرت عبر حسابها بموقع إنستجرام أن إحدى ضيفات برنامج منى الشاذلي نسبت لنفسها لوحاتها وكأنها صاحبة هذا الإبداع.