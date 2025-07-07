شكرا لقرائتكم خبر عن داكوتا جونسون تكشف عن طموحاتها فى خوض تجارب جديدة بالمسرح والموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة الأمريكية داكوتا جونسون، عن رغبتها في خوض تجارب فنية جديدة خارج نطاق التمثيل السينمائي، حيث أعربت عن اهتمامها الكبير بالمسرح والموسيقى، وذلك وفقًا لما نقله موقع "geo.tv".

وخلال مشاركتها في النسخة الـ59 من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، في جمهورية التشيك، قالت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا، في تصريحات لمجلة Variety: "أحب أن أشارك في المسرح، لقد عُرضت عليّ بعض الفرص، لكن لم يكن بالإمكان تنسيقها مع جداول التصوير".

وأضافت نجمة فيلم Madame Web: "أرغب بشدة في أداء مسرحية في الوقت المناسب، الأمر يتعلّق فقط بالتوقيت المناسب، وأنا متحمسة لذلك جدًا"، ولم تكتفِ داكوتا بالمسرح، بل ألمحت أيضًا إلى احتمالية دخولها مجال الموسيقى، مشيرة إلى موهبتها في الغناء رغم معاناتها من رهبة الأداء أمام الجمهور.

وأوضحت: "أستطيع الغناء، لكن لديّ خوف من الغناء على المسرح، نوع من رهبة المسرح.. ومع ذلك، فأنا مهووسة بالموسيقى"، وتُعد داكوتا جونسون من أبرز نجمات هوليوود، واشتهرت عالميًا من خلال دورها في سلسلة أفلام Fifty Shades of Grey، وتسعى حاليًا لاستكشاف آفاق جديدة في مسيرتها الفنية.

ويشار إلى أن فيلم Materialists بطولة النجمة العالمية داكوتا جونسون وكريس إيفانز وبيدرو باسكال، سبق وحقق رقمًا قياسيًا جديدة لشركة A24 ليسير على المسار الصحيح لتوقعات الإيرادات التي تبنأ بها صناع الفيلم مسبقاً، حيث حقق حوالي 5 ملايين دولار من خلال 2844 دار سينما في يوم واحد في أمريكا الشمالية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الرومانسي Materialists وهو الجزء الثاني من فيلم الكاتبة والمخرجة سيلين سونغ، والذي رشّح لجائزة الأوسكار لأول مرة، " Past Lives"، يقترب من تحقيق ارقامه المتوقعة في الإيرادات وهي حوالي 12 مليون دولار خلال ثلاثة أيام من العرض، وهو ما يتجاوز التوقعات الأولية بتحقيق إيرادات أولية تتجاوز سبعة أرقام، وسيكون هذا ثالث أكبر افتتاحية لفيلم على الإطلاق لقناة A24، بعد فيلمي " Civil War" الذي حقق 25.5 مليون دولار و Hereditary الذي حقق 13.5 مليون دولار.

فيلم Materialists، وهو فيلم كوميدي رومانسي من تأليف وإخراج سيلين سونج، المرشحة لجائزة الأوسكار، يدور حول "خاطبة" تتورط في علاقة مع رجل ثري.

وكانت شاركت الممثلة العالمية داكوتا جونسون آراءها حول حالة صناعة السينما، خاصة فيما يتعلق بمنصات البث، في حديثها مع L’Officiel، أشارت جونسون، التي كانت تروج لفيلمها الجديد Madame Web: "اكتشفت أن منصات البث هي أمر لا مفر منه في صناعة السينما، وهذا أمر محبط إلى حد كبير"، وتابعت جونسون: "الأشخاص الذين يديرون منصات البث لا يثقون في الأشخاص المبدعين أو الفنانين لمعرفة ما سينجح، وهذا يجعلنا ننهار من الداخل".