شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا بعد التفاف الجمهور للتصوير معه: محبتكم دي رزق من ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم عصام السقا، جمهوره بفيديو عبر حسابه على إنستجرام، وكل محبيه يتجمهرون حوله لالتقاط الصور معه والتعبير عن حبهم له، وكتب عصام السقا، على الفيديو قائلا:"محبتكم دي رزق من ربنا الحمد لله".

ويشارك النجم عصام السقا، في فيلم "المشروع X"، الذى يعرض حاليا في السينما، وظهر النجم عصام السقا، خلال الأحداث يردد لزمة معينة طوال الفيلم وهى " بشواتنا" وكان يرددها للنجم كريم عبد العزيز في الفيلم، وتفاعل معها جميع الحضور بشكل كبير، وكان يقولها بطريقة تلقائية جعلت الكل يرددها بعده.

تدور أحداث فيلم "المشروع X" حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟، حيث يتضمن الفيلم رحلة مليئة بالمطاردات، والأكشن، والغموض، مدعومة بتقنيات عالية ومشاهد صعبة تم تصوير بعضها تحت الماء وبمشاركة طائرات حربية ومدنية وغواصات حقيقية.

فيلم "المشروع X" من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

يذكر أن عصام السقا تواجد فى دراما رمضان 2025 بمسلسل فهد البطل، حيث شارك فى بطولته إلى جانب، أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، لوسى، محمود البزاوى، حمزة العيلى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، محسن منصور، مجدى بدر، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، زينة منصور، ريم عامر، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.