محمد منير يتوّج بوسام ماسبيرو للإبداع 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 07:23 مساءً - أعرب الفنان محمد منير عن سعادته البالغة بتكريمه ومنحه وسام ماسبيرو للإبداع، وهو أعلى تكريم تمنحه الهيئة لكبار المبدعين وقادة الرأي العام، الذي سلمه له الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصرية، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، مؤكدًا أن ماسبيرو يمثل جزءًا كبيرًا من تاريخه.

محمد منير: "ماسبيرو يمثل جزءًا من تاريخي الشخصي والفني"

أضاف محمد منير في بيان له: "إنني سعيد للغاية بمنحي الوسام الذي يحمل اسمًا عظيمًا هو ماسبيرو درة التاج في الإعلام العربي، وسوف أقوم بزيارة ماسبيرو قريبًا للاطلاع علي عملية التحديث الجارية، فماسبيرو يمثل جزءًا من تاريخي الشخصي والفني، كما أنه يمثل جزءًا كبيرا من تاريخ القوة الناعمة المصرية".

الفنان محمد منير برفقة الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصرية- الصورة من المركز الصحفي للهيئة



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روتانا تتطرح أولى أغاني ألبوم محمد منير الجديد

وفي سياق آخر، كانت طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أولى أغاني ألبوم الكينج محمد منير الجديد، وذلك بعد إعلان تعاونهما مؤخرًا، وعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ونشرت روتانا مقطع موسيقي على طريقة الفيديو كليب، لأغنية "ملامحنا" لـ محمد منير، مشيرة إلى أن الأغنية متوافرة على جميع منصات الموسيقى، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: كل أما نطبطب على روحنا.. بنحس بنحن لذكرى بتدبحنا.. وكل أما نلملم في جروحنا قلوبنا بتتعور.. فيه ناس من نظرة بتلمحنا.. وأول ما وجودها يريحنا.. فجأه بتمشي وتاخد روحنا.. فوق ما بنتصور.



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