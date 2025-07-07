خطوبة كيلي أوزبورن في حفل توديع فرقة والدها "بلاك ساباث"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 07:23 مساءً - في لحظةٍ مؤثرة امتزجت فيها العاطفة بالتاريخ، حدث ما لم يتوقّعه الحضور، خِطبة كيلي أوزبورن رسمياً على شريكها سيدني جورج ويلسون الشهير باسم "Sid Wilson"، وذلك خلال الحفل الوداعي الأسطوري لفرقة والدها "بلاك ساباث- Black Sabbath" بقيادة أوزي أوزبورن.

عرض زواج في حفل وداع فرفة "بلاك ساباث-Black Sabbath"

أعلنت نجمة تليفزيون الواقع والممثلة البريطانية(40 عاماً) خطوبتها من صديقها المقرّب منذ أكثر من عامين، الدي جي والموسيقي سيدني ويلسون (48 عاماً)، خلال الحفل الأخير لفرقة "بلاك ساباث"، الذي أقيم ليلة السبت في مدينة برمنغهام، مسقط رأس الفرقة.

شاركت كيلي اللحظة الخاصة مع متابعيها عبْر إنستغرام، من خلال مقطع فيديو يوثّق عرض الزواج العاطفي الذي تم خلف الكواليس. ظهر ويلسون وهو يمسك بيد كيلي ويقول: "كيلي، أنتِ تعلمين أنني أحبكِ أكثر من أيّ شيء في العالم". ليُقاطعه والدها أوزي أوزبورن مازحاً: "لن تتزوج ابنتي".

ثم واصل ويلسون حديثه قائلاً: "لا شيء يسعدني أكثر من قضاء بقية حياتي معك. إذن، أمام عائلتكِ وكلّ أصدقائنا. كيلي، هل تتزوجينني؟"

ثم جثا على ركبة واحدة، وقدّم لها خاتم الخطوبة وسط تصفيق الأصدقاء والعائلة، وبينهم والدا كيلي، أوزي وشارون أوزبورن.

صداقة عمرها 23 عاماً تحوّلت إلى حب

تعود علاقة كيلي وويلسون إلى 23 عاماً من الصداقة القوية، والتي تحوّلت إلى علاقة عاطفية عام 2022؛ حيث أعلنت كيلي لأول مرة عن ارتباطهما في بداية 2022؛ قائلة: "أنت صديقي المفضّل، توأم روحي، وأنا مغرمة بك بشدة يا سيدني جورج ويلسون". وفي مايو من العام نفسه، كشفت أنها حامل بطفلهما الأول، وكتبت: "أنا في غاية السعادة لإعلان أنني سأصبح أماً. قَول إنني سعيدة لا يكفي".

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وداع "بلاك ساباث- Black Sabbath": ليلة لا تُنسى

جاء عرض الزواج في ليلة تاريخية؛ حيث قدّم أوزي أوزبورن، الذي أعلن في 2020 إصابته بمرض باركنسون، عرضَه الأخير مع فرقة "بلاك ساباث" على مسرح فيلا بارك في برمنغهام. جلس أوزي على عرش أسود ضخم خلال العرض الذي حمل عنوان: "العودة إلى البداية".

شاركت في الحفل فِرق شهيرة مثل: "ميتاليكا"، "غانز آند روزز"، و"سلاير". مما جعل الليلة استثنائية في ذاكرة جمهور الروك.

وفرقة "بلاك ساباث- Black Sabbath"، هي فرقة روك بريطانية أسطورية، تُعَد واحدة من أول وأهم الفِرق التي أسست موسيقى الـHeavy Metal، وأثّرت بشكل عميق على كلّ الأجيال اللاحقة في هذا النوع الموسيقي.

تأسست في برمنغهام، إنجلترا عام 1968، وتتكوّن من أوزي أوزبورن (غناء)، وتوني أيومي (غيتار)، وجيزر بتلر (باس غيتار)، بيل وارد (درامز).

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