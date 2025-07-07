مها الصغير تعلق على أزمة اللوحة: زعلانة من نفسي

مها الصغير توجه رسالة للفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون

صاحبة اللوحة الأصلية تحرج مها الصغير وتضعها في موقف حرج

https://www.instagram.com/p/DLwprhkId1k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLwprhkId1k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLwprhkId1k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 07:23 مساءً - عبرت الإعلامية، عن استيائها الشديد بسبب واقعة " اللوحة" الشهيرة والتي نسبتها لنفسها، خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، لتقرر تقديم اعتذار رسمي لصاحبة اللوحة الفنانة الدنماركية " ليزا لاش نيلسون" ولكل الفنانين، وأيضاً للقائمين على البرنامج الذي ظهرت من خلاله وادعت أثناء لقائها بأنها هي من قامت برسم تلك اللوحة.وجاء اعتذار مها الصغير، عبر منشور رسمي لها على صفحتها الرسمية بـ "إنستغرام"، قالت من خلاله: "أنا غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا و في حق كل الفنانين و فى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي، مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث، أنا آسفة و زعلانة من نفسي".وأثارت إحدى حلقات البرنامج الحواري "معكم منى الشاذلي" الذي ظهرت فيه الإعلاميةجدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما خرجت الفنانة الدنماركية "ليزا لاش نيلسون" لتكشف ملكيتها للوحة فنية ظهرت في الحلقة ونُسبت إلى مها الصغير.وعبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، نشرت ليزا صورة للوحة الفنية بعنوان "صنعت لنفسي أجنحة"، والتي رسمتها عام 2019، مشيرة إلى أنها فوجئت بعرضها في البرنامج الشهير دون أي إشارة إلى اسمها كصاحبة العملوكتبت ليزا: "من الرائع رؤية أعمالك تعرض على شاشة التلفزيون في برنامج شهير في مصر، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 140 مليون نسمة، لكن سيكون من الأفضل لو ذُكر اسمي! للأسف، مها الصغير - المؤثرة ومقدمة البرامج - نسيت هذا التفصيل".وأضافت: "أن تنقل فكرة من فنان آخر شيء، لكن أن تلتقط صورة للوحة نفسها وتعرضها باعتبارها ملكيتك، فهذا أمر جديد تمامًا بالنسبة لي".هذا التصريح وضعفي موقف محرج أمام جمهورها وأثار تساؤلات حول حقوق الملكية الفنية وضرورة نسب الأعمال إلى أصحابها الأصليين.

قد يعجبكم مها الصغير تشكو وسائل إعلامية بانتهاك حياتها الخاصة



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».