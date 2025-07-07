لأول مرة: عارض أزياء إسباني يتصدر غلاف رواية سعودية

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة غير مسبوقة في الساحة الأدبية العربية، شارك عارض الأزياء الإسباني شايان دراغي على غلاف الرواية السعودية «لويس الإسباني» للكاتبة فاطمة آل عمرو، لتكون بذلك أول رواية عربية مستوحاة من عالم الفورمولا 1، وأول غلاف عربي يظهر عليه وجه أوروبي.
اختيار دراغي جاء ليعكس الطابع الأوروبي للرواية، حيث صُمم الغلاف بالكامل في إسبانيا، ضمن رؤية تجمع بين الأدب والسباقات. وأعربت الكاتبة عن امتنانها لتعاونه، واصفة إياه بالداعم الأساسي لهذا المشروع الجديد في الأدب العربي.
يُذكر أن شايان دراغي يتمتع بخبرة تتجاوز سبع سنوات في مجال عروض الأزياء العالمية، ويُعد ظهوره على الغلاف تجسيدًا للتقارب الثقافي بين أوروبا والعالم العربي
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