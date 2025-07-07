محمد عطية يعلن عن وصيته بعد وفاته

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري محمد عطية، عن وصيته بعد وفاته وذلك على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر منشورًا طلب فيه إلى حذف فيلم "عليا الطرب بالتلاتة" بعد رحيله، وهو الفيلم الذي شارك في بطولته إلى جانب ريكو، سليمان عيد، وريهام عبد الغفور. وكتب : "لما أموت ابقوا امسحوا فيلم (عليا الطرب بالتلاتة)"، في إشارة صريحة إلى عدم رضاه عن هذا العمل، ما أثار موجة من التفاعل بين متابعيه، بين من وافق على رأيه ومن دافع عن الفيلم كجزء من مسيرته الفنية.

وتُذكر هذه الوصية بخطوة مشابهة للفنان الراحل أحمد عامر، الذي كان قد طلب سابقًا حذف أعماله بعد وفاته.