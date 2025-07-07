طفل ملكة جمال لبنان 2008 روزاريتا طويل بأحدث ظهور له

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2008، روزاريتا طويل، متابعيها صورة حديثة لابنها “مالك”، الذي سيبلغ عامه الأول في العشرين من هذا الشهر.
وقد أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “حبيبي مامي”. وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، مشيرين إلى أن مالك يشبه والدته ووالده في الوقت نفسه.
يُذكر أن روزاريتا طويل لديها أيضًا ابنة تُدعى “ميلا”، وهي الابنة الكبرى، وقد بلغت عامها الثالث. روزاريتا طويل متزوجة من بشير جنبلاط، ودائماً ما تشارك متابعيها العديد من الصور واللحظات العائلية الجميلة.
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