دنيا ماهر تتحدث عن طلاقها بعد 10 سنوات زواج

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية دنيا ماهر عن تفاصيل طلاقها بعد زواج دام 10 سنوات وذلك خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" من تقديم عمرو الليثي وقالت : "مكانتش تجربة صعبة كانت تجربة كويسة وهو كان إنسان كويس أوي، اتعلمت منها حاجات عن نفسي أكتر من أي حاجة الواحد دايما لما بيبقى معاك شريك داعم ويبقى عندك وقت، وقت ما كنت متجوزة كان عندي وقت إني أكتب كتاب بتاعي، كان عندي دعم مادي مكنتش مضطرة اشتغل حاجة تانية، قعدنا 10 سنين متجوزين".



وعن أسباب الطلاق اوضحت: "هو نصيب وأظن أن المشاعر ساعات بتتغير والناس متبقاش حاسه أن هما سعداء وعندهم الرفاهية الكافية أن هما يوقفوا الجوازة قبل ما يبتدوا يبقى في مشاعر بايخة، الناس مش بتكره بعض على طول".

وأشارت دنيا انها لا ترفض فكرة الزواج مجددا "كل حاجة نصيب وكل حاجة بتيجي في وقتها مظبوطة مش مقررة أي حاجة لو ظهر حد مناسب ليه لأ".